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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكراه .. سر انفصال محمود الجندي عن عبلة كامل

محمود الجندي
محمود الجندي

يوافق اليوم السبت 24 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود الجندي، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1945، بمحافظة البحيرة، ورحل عن عالمنا في 11 أبريل عام 2019، عن عمر ناهز الـ 74 عامًا. 

محمود الجندي ومسيرته 

درس الفنان محمود الجندي، في مدرسة الصنايع وتخرج في قسم النسيج وعمل في أحد المصانع، ثم تقدم إلى المعهد العالي للسينما وتخرج فيه عام 1967. 

شارك محمود الجندي، في العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، ومن أشهر أفلامه: "ليلة البيبي دول، واحد من الناس، خارج علي القانون، جزيرة الشيطان، كباريه، علي جنب يا اسطي، الغريب، التوت والنبوت، غريب في الميناء، طعمية بالشطة، صراع الحسناوات،  غلط البنات، الحب والرعب، شمس الزناتي، المشاغبات في السجن، ناجي العلي، شياطين المدينة، المرشد، وضاع الطريق، تحدي الاشرار، المليونير الصعلوك، موعد مع الذئاب، احلى من الشرف مفيش، عائلة الفك المفترس، جيران الهنا، ميعاد مع سوسو، أحلام العبيط، اللعب مع الكبار، المطلقات والذئاب، شفيقة ومتولي، سمير وشهير وبهير، وقلب الليل".

 

محمود الجندي وعبلة كامل

وصرح الفنان الراحل محمود الجندى فى آخر حواراته التلفزيونية، بأن سبب انفصاله عن الفنانة عبلة كامل، هو رفضه لكونه «زوج الست»، موضحا أن الأعمال التى كانت تعرض عليه فى هذه الفترة كانت مجاملة لها وليس لفنه وأن رجولته كانت لا تسمح له بهذا الشعور.  

الفنان الراحل محمود الجندى، تزوج من الفنانة عبلة كامل فى أكتوبر 2003، بعد أن جمعهما فيلم «الطوفان» ولكن انفصلا بعد عامين. 

محمود الجندي الفنان محمود الجندى عبلة كامل ذكرى محمود الجندي ذكرى ميلاد محمود الجندي

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