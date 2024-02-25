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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أصغر بطل عالم في مصارعة الذراعين: اشتغلت على نفسي بالتدريب والمثابرة

بطل العالم في القوة
بطل العالم في القوة

يعتبر شادى عبدالعزيز شجاع  ١٥ سنة  ورغم سنه الصغير ، نموذج للفتيان والشباب الذين يسعون وراء حلمهم  بالتدريب والمثابرة فقد استطاع رغم صغر سنه أن يحقق الميدالية الذهبية في بطولة العالم للقوة و مصارعة الذراعين  التي أقيمت بشرم الشيخ  ويكسر رقم قياسي جديد في اللعبة .


شادي عبد العزيز شجاع مواليد 2008 بالصف الاول الثانوي  بمدرسه الحيدري الثانويه العامه بمركز ابو حمص محافظة البحيرة .


يقول شادي أنه منذ صغره مارس لعبة الكاراتيه بمركز شباب ابو حمص حتي حصل علي الحزام الاصفر ثم انجذب لكرة القدم ووصل مستوي متميز بها ليجد أنه لابد تكون لديه قوة بدنية ليكون لاعب متميز في كرة القدم واشترك في صالة رياضية لكمال الاجسام ليتعرف علي لعبة القوة و مصارعة الذراعين التي واجه صعوبات لعدم وجود مدربين أو منطقة لها في مركز ابو حمص فبحث عن التدريبات في اليوتيوب والانترنت ونفذها واضاف شجاع أن واجهته صعوبات اخري ومن بينها لابد أن يلعب باسم نادي  إلي أن وافق أحد الأندية أن يلعب باسمه في بطولة الجمهورية وكان الاول ورغم فرحته ولكن الاتحاد رفض الاشتراك في بطولة العالم لأن أقل من سن ٢٠ عام وعليه تحمل تكلفة اشتراكه في بطولة العالم بشرم الشيخ مشيرا إلي أنه قام بسداد المصاريف وتكلفة الاشتراك فى الاتحاد في القاهرة لينافس لاعبين اكبر منه بـ 6سنوات.


وأوضح  بطل العالم أنه لم يتخيل أحد أن احقق الرقم القياسي لأنني اصغر لاعب بالبطولة حتي حققت  رقم قياسيا لم يستطيع لاعب في العالم كسره  واكون اول لاعب في العالم يرفع وزن 190كيلو جرام في الديدليفت  بإجمالي مجموع ثلاث العاب " بيتش - ديد ليفت- اسكواد"407كيلو ونصف انجاز عالمي ورقم قياسي في أول بطولة يشارك بها البطل محمد عبد العزيز شجاع ليكون نموذج للشباب المثابرة والتحدي .


ونصح شجاع الشباب  في مثل سنه بالاهتمام بالرياضة مشيرا إلي أن الرياضة أساس التفوق في الحياة وأساس قوة الجسد والشخصية القوة والحفاظ علي الصحة التي وهبها الله لنا حتي لا تضعف فالمؤمن القوي أحب إلي الله من المؤمن الضعيف وتابع أن الرياضة أساس رفعة الاوطان ومقاومة الأمراض .
   

بطل العالم في القوة

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جنوب سيناء شرم الشيخ بطولة العالم للقوة مصارعة الذراعين

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