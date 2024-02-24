محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا رمضان في أبورديس بنسبة تخفيض 20%

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية بمدينة أبورديس، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير المساعد للمحافظة، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتنفيذ والمتابعة، وإبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، والعميد سامح متولي، رئيس مدينة أبورديس، ولفيف من القيادات التنفيذية مواطني المدينة.



وتفقد محافظ جنوب سيناء، ومرافقوه أقسام المعرض التي تضم كافة السلع الغذائية والأساسية، ويجري بيعها للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة 20% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الخارجية، واطمأن على جودة المنتجات المعروضة، ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين.

وقال المحافظ، إن هذا المعرض يعد السادس الذي جرى افتتاحه على مستوى المحافظة حتى الآن، حيث تم افتتاح معرض بالسوق الحضري بمدينة طور سيناء، ومعرض بمنطقة السوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ، ومعرضين بمدينة دهب إحداهما بمنطقة العصلة، والآخر بمنطقة دهب سكوير، إضافة إلى افتتاح معرض بمدينة أبوزنيمة.



وأضاف أنه يجري توفير كافة السلع الغذائية والرمضانية داخل هذه المعارض لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 20%، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضبط الأسعار والحد من ارتفاعها، ومحاربة الغلاء بالأسواق، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.



وأوضح أنه جارى التوسع في افتتاح وتجهيز معارض أهلا رمضان في باقي مدن المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المدن، ومديرية التموين، والغرفة التجارية، مع توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية داخل منافذ السلاسل التجارية والغذائية على مستوى المحافظة لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة .



وناشد الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة تزامنًا مع قرب شهر رمضان الكريم.

وأكد على تكثيف الرقابة وحملات التموين على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة، للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة وجودتها، وضبط الأسعار ومحاربة تجار السوق السوداء، ومنع احتكار المواد الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوقيع الغرامات على المخالفين.



ومن جانبه، قال إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين، إن المعرض يتضمن كافة السلع الغذائية من سكر، أرز، مكرونة، زيت، سمن، كافة أنواع الجبن والألبان، البقوليات، والخضروات والفاكهة، ومستلزمات شهر رمضان من بلح، جوز هند، قمر الدين، الفاكهة المجففة "تين، مشمش، خروب"، سوبيا، إضافة إلى اللحوم، بنسبة تخفيض تتراوح بين 15 حتى 20 %.



وأشار إلى أن إجمالي عدد معارض "أهلًا رمضان" الأساسية على مستوى المحافظة بلغ 8 معارض، جرى افتتاح 6 منهم، إضافة إلى وجود 28 منفذ تابعين لمديرية التموين "دلتا ماركت"، ومنافذ "كلنا واحد"، والسلاسل التجارية الكبرى التي دخلت ضمن مبادرة خفض الأسعار، وجميعهم تتوافر بهم كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة، وأسعار مخفضة.



وأكد أن محافظة جنوب سيناء تتوافر بها كافة السلع الغذائية خاصة السلع الأساسية، ولم تعاني من نقص في أي منهم، ويقوم مديرية التموين بطرح السكر بسعر 27 جنيه داخل المنافذ التابعة لها، ومعارض أهلا رمضان، ويجري متابعة هذه المعارض باستمرار للتأكد من الالتزام بالأسعار المتفق عليها، وتوافر السلع الغذائية بها.

معرض اهلا رمضان أبورديس

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