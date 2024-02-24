أشيك بائع على ممشى دهب السياحي : السياح يعشقون الكشري المصري



علي صالح الشهير بعلي وزة او علي كشري ٦٠ سنة اشيك بائع كشري علي ممشي دهب السياحي يتحدث لغات عديدة حتي تصبح مشهورا في أوساط السائحين والجاليات الأجنبية بدهب .



علي ليس بائع عادي بل هو اشيك بائع كشري في مصر يرتدي البدلة واحيانا ملابس البحر يتجول في ممشي دهب يبيع الكشري في أوقات معروفة بالنهار وفي المساء يبيع الارز باللبن بخلطة سحرية .

التقى موقع " صدي البلد " الاخباري مع أشيك و أقدم بائع كشري متجول بدهب .



قال إنه جاء لمدينة دهب منذ ٣٠ سنة عندنا كانت علي طبيعتها بدون أية مباني او فنادق ومنتجعات وكان مجرد مخيمات سياحية صغيرة وتزوج وأنجب أولاده في دهب مشيرا إلي أنه بدأ متجولا علي قدميه حتي صمم عربة متنقلة لبيع الكشري بأربع عجلات.

وتابع علي كشري إنه يقوم بتجهيز الكشري في منزله ووضعه في عربته وينتقل من منطقة العصلة حتي كوبري مجري السيل ثم منطقة اللايت هوس من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثامنة ليلا وفي المواسم يستمر حتي العاشرة مساء .



وأضاف علي كشري إنه أصبح مشهورا لدي سياح دهب و الأجانب المقيمين فيها بل قام الأجانب والسياح بعمل جروبات لحجز الكشري والدعاية له باسم " اين علي كشري "



واكد علي كشري إنه أصبح مشهورا في دهب بخلطة سحرية والدقة المصري التي يعشقها السياح والأجانب ويسألون عنها دائما .



واكد علي كشري إنه يحافظ علي البيئية ويضع الكشري في علب تلقي في القمامة ويعاد تدويرها مرة أخرى .

واضاف علي كشري إنه يعشق مهنته التي اعتاد عليها منذ سنوات طويلة ويعمل علي التطوير من نفسه دائما ويتعلم من خلال تعامله مع السياح اللغات الاجنبيه المختلفة وثقافات عديدة .



وأضاف علي كشري إنه يعتز بمهنته ويبيع الكشري احيانا وهو يرتدي البدلة والكرافتة واحيانا اخري ملابس البحر و الجلابية البيضاء .



واكد علي كشري إنه يعشق مدينة دهب كافضل مدينة سياحية تتميز بالجمال والبساطة والحب بين الناس الذين يعيشون بها سواء اهل البلد الاصليين او الوافدين والسياح و الجاليات الاجنبية .



وكشف علي كشري أن عندما جاء إلي مدينة دهب كانت الإنارة بالشموع وكان يعشقها السياح من كل اوربا وتابع كشري إنه استغل عامل معمار وفي فنادق سياحية واول عربة كشري صممها كانت باسم " تحيا مصر "



علي كشري

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