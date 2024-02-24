لبنان : لقد حان الوقت لإسرائيل أن تجرب السلام كبديل للحرب والاحتلال

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بتصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية انطوني بلينكن حول عدم قانونية بناء مستوطنات إسرائيلية في الاراضي الفلسطينية، وبأن هذه الاعمال غير بناءة للوصول الى سلام دائم.



ووجهت الوزارة اللبنانية في بيان لها نداءا الي المجتمع الدولي لزيادة الضغط على إسرائيل من خلال مواقف حازمة لوقف هذه الاعمال العدائية التي تُقّوض فرص السلام العادل والشامل والدائم، المبني على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية الصادرة عن القمة العربية في بيروت عام ٢٠٠٢، والهادفة جميعها الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



واكد الوزارة من جديد أن الحلول العادلة وحدها ستجلب السلام الى الشرق الأوسط، وتوقف التوتر والحروب المستمرة منذ أكثر من ٧٦ عاما"، وتوفر الاستقرار.

وختمت بيانها قائلة : لقد حان الوقت لإسرائيل أن تجرب السلام كبديل للحرب والاحتلال."