تحذير من الباور بانك.. كاد يتسبب في كارثة على متن طائرة تايلاندية

في حادثة مرعبة، كاد أن يتسبب “باور بانك” في كارثة على متن طائرة متجهة في رحلة داخلية من العاصمة بانكوك إلى مدينة ناخون سي ثامارات في جنوب تايلاند.

وعلى مدار 30 دقيقة، عاش الركاب في رعب حي بعد أن استمرت ألسنة اللهب الناجمة عن انفجار “الباو بانك” الخاص بأحد الركاب طوال تلك المدة.

وبمجرد بروز الدخان، هرع طاقم الطائرة التابعة لشركة AirAsia في الجو إلى الصف الأوسط في طائرة إيرباص A320 لإطفاء النيران، بينما كان الركاب المتوترين يراقبون.

وتعد هذه هي اللحظة المرعبة التي انفجر فيها بنك الطاقة على متن طائرة تابعة لشركة AirAsia في الجو، مما أدى إلى إصابة الركاب بالذعر.

كانت الطائرة في طريقها من بانكوك إلى ناخون سي ثامارات في جنوب البلاد عندما شوهدت النيران والدخان لمدة 30 دقيقة.

واندفع من كانوا على متن الطائرة من مقاعدهم وتوافدوا إلى الجانب الآخر من الطائرة، وكان بعضهم يمسكون بأطفالهم، كما أمسكت مضيفات الطيران بطفايات الحريق وأخمدت الحريق.

وقال سايان سريماي، الذي سجل الفيديو: "كانت الطائرة بأكملها في حالة من الفوضى".

وأضاف: "كنا نجلس لمدة 30 دقيقة تقريبًا عندما اندلع فجأة حريق ودخان يتصاعد في منتصف الطائرة، في الصف 15".

وتابع: “أصيب الركاب بالصدمة الشديدة، كان الطاقم ممتازًا ولم يستغرق الأمر سوى دقيقتين لإخماد الحريق”.

تفاصيل

وأدى الأمر إلى احتراق وتفحم أحد المقاعد الجلدية وهبطت الطائرة في الوقت المحدد، كما لم يصب أحد في الحادث.

وصعد الفنيون إلى الطائرة لفحص الأضرار ووجدوا علامات حرق سوداء على المقعد.

وأخبروا الركاب أنه تم تخزين “الباور بانك” في حقيبة المقعد لكنه انفجر أثناء الرحلة.

وتسمح شركات الطيران بتعبئة بنوك الطاقة فقط في الأمتعة المحمولة، وليس في الحقائب المسجلة بسبب خطر ارتفاع درجة حرارة بطاريات الليثيوم أيون والتسبب في نشوب حرائق في عنبر الشحن.

وقال الراكب سيان: “كان الراكب الذي يملك ”بنك الطاقة" مع مجموعة كبيرة، حوالي 7 أو 8 أشخاص، وعندما حدث ذلك، وقف بسرعة كبيرة ولم يصب بأذى.

واندفع طاقم الطائرة المصاب بالصدمة إلى الصف الأوسط في طائرة الإيرباص A320 لإطفاء النيران، بينما كان العملاء المتوترون يتابعون المشهد.

وفي وقت سابق، من هذا الأسبوع، قامت طائرة بهبوط اضطراري في هونغ كونج عندما انفجر بنك الطاقة مما ملأ المقصورة بالدخان.

كانت الخطوط الجوية الملكية الفلبينية تحلق من جزيرة بوراكاي في الفلبين إلى شنغهاي في الصين عندما انفجر الجهاز الإلكتروني في الجو مساء الاثنين.

وأيضًا أطقم الإطفاء والمسعفين في انتظارهم واستقلوا الطائرة لإجراء فحوصات السلامة، كما لم تكن هناك إصابات.

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