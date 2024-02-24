قرار حكومي| وقف تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان 2024.. وخفض فاتورتك بهذه الطريقة

يتساءل المواطنين في الوقت الحالي حول حقيقة خبر وقف تخفيف احمال الكهرباء في رمضان 2024، فمنذ أن بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء، واصبح الجميع يتساءلون متى تنتهي هذه الخطة.

عدم انقطاع الكهرباء بشهر رمضان

وفي هذا الصدد، تم الإعلان رسميًا الخميس الماضي، عن خبر توقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان الذي سيحل علينا يوم 11 مارس المقبل، مما يعني أنه لن يكون هناك انقطاع للتيار الكهربائي خلال الشهر الكريم، ومن الجدير بالذكر أنه كان قد تم استثناء قرار تخفيف الاحمال في شهر يناير الماضي، مراعاة لامتحانات الطلبة في الكليات والمدارس والمعاهد، حيث كانت بداية فصل الكهرباء من الساعة 11 صباحًا ويستمر ذلك حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وذلك بمعدل ساعتين لكل منطقة من مناطق مصر بمختلف محافظاتها.

وبالفعل وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الماضي يوم الخميس، على وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان الكريم، حيث وكانت مصر بدأت في شهر الصيف في وضع خططا لتخفيف أحمال التيار الكهربائي، عبر قطعه لفترات معينة بالتناوب على مختلف المناطق، ومع بداية فصل الشتاء واصلت مصر خطة تخفيف الأحمال من أجل تصدير كميات من الغاز الطبيعي للسوق الخارجي.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن عدم تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان سيكون مؤقت، مؤكدًا أنه سيتم العمل على إنهاء عملية تخفيف الأحمال بشكل نهائي من خلال توفير الموارد.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

كيفية منع ارتفاع قيمة الفاتورة

ومن جانبه، قال مصدر بوزارة الكهرباء إن وزارة البترول ستوفر الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك وذلك وفقا للتعليمات الجديدة الصادرة من مجلس الوزراء الخميس الماضي، لافتا إلى أن الوزارة تمتلك القدرة على سد كافة الاحتياجات من الطاقة الكهربائية المطلوبة.

وطالب المصدر المواطنين بضرورة توفير استهلاك الكهرباء منعا لارتفاع قيمة الفاتورة وكذلك لتقليل حجم الغاز الطبيعي الذي يتم توريده لمحطات الكهرباء، وأشار إلى أن فترة الذروة تمتد لساعات طويلة خلال شهر رمضان بسبب تغيير عادات الاستهلاك وإن كانت تشهد انخفاضا نسبيا في عدد من الأيام بسبب عادات الشهر الفضيل من تجمع الأسر في مكان واحد.

اشتد الجدل حول خطط تخفيف احمال الكهرباء على شبكة الكهرباء القومية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، خاصة أنه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيا مع قدوم شهر رمضان، خاصة نهارا حسب الجداول الزمنية واحتياجات المواطنين من الكهرباء.

والجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يحل موعد شهر رمضان 2024 فلكيا يوم الاثنين 11 مارس 2024، على أن تتحرى دار الإفتاء المصرية الرصد الشرعي لهلال شهر رمضان يوم 29 شعبان 1445 ، وسيتم الإعلان عن موعد شهر رمضان 2024 عبر بيان صحفي رسمي.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر، قد أوضحت في بيان صحفي سابق ، أنه تم تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء، بقطع الكهرباء عن مصر اعتبارًا من منتصف ليل السبت 22 يوليو 2023، مشيرة إلى أن انقطاع الكهرباء في مصر يعود إلى الحقيقة أننا في فترة تخفيف أحمال الكهرباء، مؤقتة لحين عودة الشبكة لضغوطها الطبيعية.

وسوف نرصد لكم أسباب انقطاع الكهرباء في الفترة الحالية، والتي جاءت كالتالي: