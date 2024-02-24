أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات.. وتتسبب في انقطاع الكهرباء بـ قنا

ضربت موجة من الطقس المتقلب، عددًا من المحافظات المصرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت،مصحوبة بهطول أمطار على مناطق عدة.



حيث شهدت عدد من المناطق بمدن أسوان تقلبات جوية وطقس غير مستقر خلال الساعات الأخيرة من مساء أمس الجمعة والساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وتساقطت أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة فى أسوان، خاصة فى شمال المحافظة حيث مركز إدفو، وشهدت مدينة أسوان، هبوب رياح محملة بالأتربة صاحبها انخفاض فى درجات الحرارة.

وسجلت درجات الحرارة اليوم فى أسوان، العظمى 28 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة مئوية، وحذر خبراء الأرصاد الجوية من انخفاض فى درجات الحرارة مع فرص تساقط الأمطار خلال الساعات القادمة.





كما شهدت مدينة الغردقة سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على فترات متفرقة، وبينما استمرت لفترة قصيرة، فإن الغيوم لا تزال تغطي سماء المدينة، متوقعة سقوط أمطار جديدة خلال الساعات القادمة.

وفي استجابة فورية، أعلنت محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ، مشددة على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة من قبل رؤساء المدن لمواجهة زيادة محتملة في كميات الأمطار.





فيما شهدت محافظة قنا بمختلف مراكزها، حالة عدم استقرار للطقس، مساء اليوم الجمعة، نتج عنه تساقط أمطار كثيفة على أنحاء متفرقة من المحافظة.

تباينت نسبة الأمطار المتساقطة على مراكز ومدن المحافظة، ما بين شديدة ومستمرة فى بعض المناطق، وضعيفة للغاية فى مناطق أخرى.

تسبب التساقط الكثيف للأمطار، فى انقطاع التيار الكهربائي، عن مناطق عديدة بمختلف مراكز محافظة قنا ، كإجراء احترازى، يتخذ حال سقوط أمطار.