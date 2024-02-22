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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس سيدة بسرقة محل مجوهرات في مدينة نصر

صدى البلد

جدد قاضي المعارضات ب مدينة  نصر، حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامها بسرقة محل مصوغاتذهبية بمدينة نصر.

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 كان اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد بتمكن الإدارة العامة للمباحث برئاسة اللواء علاءبشندي مدير المباحث من ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) لقيامها بارتكابواقعة سرقة (مشغولات ذهبية) من داخل محل مصوغات ذهبية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بحوزتها  (14) خاتم ذهب.

بمواجهة المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة، وسرقتها  (16) خاتما وبيع اثنين منها (لصائغ بمحل بدائرة قسم شرطةمدينة نصر ثالث) أمكن بإرشادها ضبطه وبحوزته الخاتمين المشار إليهما وبمواجهته أيد ما سبق. 

كما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من (عاطلان - "لأحدهما معلومات جنائية") حال محاولتهما بيع هواتف محمولةلأحد مالكي محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وبحوزتهما عدد 3 هواتف محمولة.

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