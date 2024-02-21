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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السبب «جحش».. شهود عيان يدلون باعترافاتهم في مق.تل شاب بأوسيم

المتهمون
المتهمون

استمعت الدائرة 16 بمحكمة جنوب الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، في ثاني جلسات محاكمة 4 أشخاص، وهم: الوالد إبراهيم. م، وأبنائه الثلاثة أحمد. م، ومصطفى. م، ومحمد. م، وهم متهمون بقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بمنطقة أوسيم بالجيزة، إثر خلافات سابقة نشبت معه، في القضية رقم 1276 لسنة 2023، جنح مركز أوسيم، لشهود الإثبات والنفي في الواقعة.

وقال الشاهد الأول أمام هيئة المحكمة، إنه كان في منزله وقت حدوث الواقعة، وتناهى إلى سمعه صوت مشادة كلامية بين المتهمين وأسرة المجني عليه، تطورت إلى مشاجرة قام فيها الطرفان بالتعدي على بعضهما باستخدام عصى خشبية، وأصيب فيها كلا الطرفين.

وأضاف الشاهد الأول أن المتهم الأول كان يمسك حديدة في يده تعدى بها على المجني عليه محمد غريب، وتسبب في إحداث إصابة بالغة في رأسه، تسببت في إنهاء حياته.

وقال الشاهد الثاني إن السبب الحقيقي وراء حدوث الواقعة، هي «حمار خاص بالمجني عليه»، دخل في أرض المتهمين، الأمر الذي أدى إلى وقوع مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى فيها الطرفين على بعضهما، مضيفًا ان المتهمين والضحية ربطتهم علاقة جيرة امتدت 35 سنة.

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