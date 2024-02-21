شهود عيان علي واقعة أوسيم أمام المحكمة : الجحش نزل البرسيم

استمعت الدائرة 16 بمحكمة جنوب الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، في ثاني جلسات محاكمة 4 أشخاص، وهم: الوالد إبراهيم. م، وأبناءئه الثلاثة أحمد. م، ومصطفى. م، ومحمد. م، متهمين بقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بمنطقة أوسيم بالجيزة، إثر خلافات سابقة نشبت معه، في القضية رقم 1276 لسنة 2023، جنح مركز أوسيم، لشهود الاثبات والنفي في الواقعة.

وقال الشاهد الأول أمام هيئة المحكمة، أن كان في منزله وقت حدوث الواقعة، وتناهى إلى سمعه صوت مشادة كلامية بين المتهمين وأسرة المجني عليه، تطورت إلى مشاجرة قام فيها الطرفان بالتعدي على بعضهما باستخدام عصي خشبية، وأصيب فيها كلا من الطرفين.

وأضاف الشاهد الأول أن المتهم الأول كان يمسك أزمة حديدية في يده تعدى بها على المجني عليه محمد غريب، وتسبب في إحداث إصابة بالغة في رأسه، تسببت في إنهاء حياته.

وقال الشاهد الثاني أن السبب الحقيقي وراء حدوث الواقعة، هي حمار خاص بالمجني عليه، دخل في أرض المتهمين، الأمر الذي أدى إلى وقوع مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى فيها الطرفين على بعضهما، مضيفًا ان المتهمين والضحية ربطتهم علاقة جيرة امتدت 35 سنة.