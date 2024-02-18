انقطاع الكهرباء عن مستوطنات كبرى في دولة الاحتلال بشكل مفاجئ

أفادت وسائل الإعلام العبري بانقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ عن كبرى المدن والمستوطنات الإسرائيلية، وفق ما ذكرت وكالة صفا الفلسطينية.



من جانبه قال الجيش الإسرائيلي :" نفذنا 230 عملية إنقاذ ونقل جنود جرحى من داخل غزة إلى مشاف إسرائيلية منذ بداية الحرب".

يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن العملية البرية في رفح بغزة ستمضي قدما، على الرغم من تحذيرات دول من بينها أمريكا أستراليا وكندا ونيوزيلندا من أن مثل هذه الخطوة ويكون لها أثر مدمر على الفلسطينيين المهجرين قسراً الذين لجأوا إليها، وفق ما ذكرت صحف دولية.

