معهد إعداد القادة: برنامج تدريبي لاستخدام التقنيات الحديثة في إدارة المؤسسات البحثية

شهد معهد إعداد القادة اليوم انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى للمرشحين من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشغل منصب رؤساء المراكز البحثية والمعادل لمنصب رئيس جامعة.

وتعقد الفعاليات تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، وكيل المعهد.

وأكد الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، أن البرنامج التدريبي يستهدف إعداد وتدريب المرشحين لتولي مناصب قيادية في المعاهد والمراكز البحثية، موضحا أن البرنامج يركز على تنمية المهارات القيادية والإدارية لدى المشاركين، بهدف إكسابهم الخبرات اللازمة لإدارة المؤسسات البحثية.

وأعرب عن فخره بوجود نخبة من العلماء والباحثين المصريين ضمن هذا البرنامج، مشيراً إلى أن البرنامج يوفر التدريب على استخدام التقنيات الحديثة بهدف تحسين الأداء، من أجل بناء مجتمع متقدم ومزدهر.

وانطلقت محاضرة فن القيادة الإدارية والجامعية، وحاضر فيها الدكتور محمد فوزى والى، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور، موضحا مهارات القيادة الادارية الحديثة، ومهارات القائد الملهم، وكيفية تطوير مهارات القيادة واتخاذ القرارات الاستراتيجية الصائبة، لتوضيح مفهوم القيادة من حيث جانب التأثير، ومن حيث القدرة، ومن حيث الوظيفة، موضحا المهارات الأساسية للقائد والمتمثلة فى القدرة على التخطيط، إجادة التعامل مع الآخرين، وأن هناك ثلاث أمور تساعد على التغيير المنشود وتتمثل فى الوضوح والشفافية، استثمار الإمكانات البشرية، وكذلك القدرة على مواجهة التحديات والعمل الجماعى.

وخلال المحاضرة ناقش كيفية وضع رؤية مستدامة وتحديد استراتيجيات لتحقيق هذه الرؤية، وتوجيه العمليات والمبادرات نحو تحقيق التميز الأكاديمي، مستعرضا نظريات القيادة، وشرح قوانين قيادة البشر.