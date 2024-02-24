جامعة عين شمس تكشف تفاصيل برامجها الجديدة بكليات القطاعين الطبي والهندسي

أعلنت جامعة عين شمس عن تفاصيل البرامج الجديدة المتميزة التي تم توفيرها في كليات القطاعين الطبي والهندسي بالجامعة .

وقالت جامعة عين شمس في بيان رسمي لها الآن إنه في كلية الطب: يوجد برنامج واحد وهو " البرنامج الطبى المـوسـع بنظام الـوحـدات المتكاملة " EMP" والذي ينقسم إلى مرحلتين، المرحلة الأكاديمية ما قبل التدريب بالمستشفى، والمرحلة الثانية مرحلة التدريب بالمستشفى بما يسهم فى سرعة الاستيعاب، ويوفر كما هائلا من اكتساب المهارات المهنية والإكلينيكية فى مرحلة مبكرة من الدراسة.

كما تحدثت جامعة عين شمس في بيانها عن برنامج طب الاسنان الإكلنيكى بكلية طب الأسنان الذي يستهدف تقديم خريج ذو مهارات تقنية عالية للعناية الفائقة بصحة الفم والاسنان من خلال مناهج ومقررات علمية مميزة ومتخصصة ، بالإضافة الى برنامج ّ(فارم دى – pharm-D) الاكلينيكي بكلية الصيدلة الذي يهدف إلى تخريج صيدلي إكلينيكي ملم بكافة متطلبات المهنة وبأحدث فروع علم الصيدلة الإكلينيكية بما يؤهل الخريج للمشاركة الفعالة في منظومة الرعاية الصحية.

وأضافت جامعة عين شمس : كما نقدم برنامج متميز شهد اقبالا كثيفا بكلية التمريض الذي يقبل طلاب الثانوية العامة وهو برنامج التمريض التخصصي والذي يستهدف تخريج كادر تمريض مؤهل ومدرب على الرعاية التمريضية المتخصصة بصورة متميزة يحتاجها المجتمع.

أما عن البرامج الجديدة في كليات القطاع الهندسي وتكنولوجيا المعلومات ، فقد أكدت جامعة عين شمس ، أن جميع برامج الساعات المعتمدة بكلية الهندسة عددها 11 برنامج مانحة لشهادات مزدوجة من جامعات دولية ذات شراكة استراتيجية، حيث تمنح برامج الساعات المعتمدة الدولية بكلية الهندسة جامعة عين شمس الشهادة المزدوجة بجميع برامجها المطروحة. من جامعة ايست لندن بإنجلترا، و توجد شراكات مع جامعة كلاوستال بألمانيا وجامعة ريجوكالابريا بإيطاليا.

وقالت جامعة عين شمس في بيانها : تتمثل برامج كلية الهندسة بنظام الساعات المعتمدة في : هندسة البناء والتشييد ، هندسة المـــواد ، الـطـاقـة والطاقة المتجددة ، هندسة نظم الاتصالات ، هندسة التصنيع ، بالإضافة إلى برنامج تنسيق المـواقـع فـى العمارة والتخطيط العمرانى، وبرنامج هندسة الحاسبات ونظم البرمجيات، وبرنامج هندسة الميكاترونيات، بالإضافة إلى بـرنـامـج الـعـمـارة والـعـمـران البيئى، وبـرنـامـج الهندسة المـدنـيـة والبنية التحتية، وبرنامج الإسكان والتطوير العمرانى.

أما بالنسبة لكلية الحاسبات والمعلومات ، فقد أكدت جامعة عين شمس انها تقدم عدد (6) برامج متميزة تساير أحدث الاتجاهات العالمية فى تطوير التعليم وتحديثه حيث تتضمن المقررات الدراسية احدث المعلومات و التقنيات فى مجال علوم الحاسب التى تطابق ما يتم تدريسة فى كثير من الجامعات الرائدة على مستوى العالم مما يتيح للخريج فرصة استكمال دراستة بأحد هذه الجامعات بسهولة.

وقالت جامعة عين شمس : تتمثل برامج كلية الحاسبات في (تقنية المعلومات الحيوية - هندسة البرمجيات - الذكاء الاصطناعي - الأمن السيبراني - الوسائط الرقمية المتعددة - حوسبة الروبوتات) وتهدف تلك البرامج إلى إعداد خريجين متخصصين ماهرين في المجالات المختلفة المتعددة لعلوم الحاسب، لديهم قدرة عالية على تطوير برامج ذكية حديثة للاستخدامات والتطبيقات المختلفة. وسوف تتيح البرامج المختلفة دراسة لغات البرمجة المختلفة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق والرؤية بالحاسب وقواعد البيانات والحوسبة السحابية والحوسبة المتنقلة والنظم المدمجة وأمن الشبكات وعلوم الروبوتات وعلوم البيانات الضخمة وتحليل الصور المختلفة وصور الاشعة الطبية وصور الأقمار الصناعية ، لا سيما ان تلك البرامج تمنح الدرجة العلمية المزدوجة من كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس وجامعة إيست لندن بالمملكة المتحدة UEL في برامج الكلية المميزة كأولى الدرجات الأجنبية الممنوحة في قطاع الحاسبات والمعلومات على مستوي الجامعات المصرية. مما يؤهل خريجيها للعمل في شركات برمجيات محلية وإقليمية ودولية في مجالات مختلفة.



وبالنسبة لبرامج كلية العلوم …. أفاد بيان جامعة عين شمس بأنها ٧ برامج متميزة بمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة وهى برامج ( برنامج جيوفيزياء البترول - التكنولوچيا الحيوية التطبيقية - برنامج المواد وعلوم النانو - الميكروبيوچيا التطبيقية والتحليلية - برنامج كيمياء البترول والغاز - برنامج الكيمياء الصناعية - برنامج صحة البيئة وادارتها ) ، وهذه البرامج المتميزة تتيح للطلاب فرصة دراسة العلوم الحديثة التي تواكب احدث ما وصل اليه العلم في مجالات عدة مما يفتح لهم آفاق جديدة وفرص عمل متميزة.