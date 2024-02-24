الرئيس النيجيري: يجب على “إيكواس” بدء حوار بناء

أكد الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، الذي يرأس القمة الاستثنائية لدول غرب أفريقيا والإيكواس في أبوجا، اليوم السبت 24 فبراير 2024 أن القمة منعقدة لمعالجة التطورات الإقليمية الملحة والوضع السياسي في النيجر وبوركينا فاسو ومالي.

وقال الرئيس النيجيري بحسب البيان الصادر من مجموعة "إيكواس" إنه يتعين على المنظمة الدخول في حوار بناء، والتحلي بالحكمة والعمل بشكل جماعي لإيجاد حلول لتعزيز السلام والأمن والاستقرار السياسي في منطقتنا.

وأشار تينوبو، إلى أنه لا يمكن المبالغة في مسؤولياتنا كقادة في هذه الأوقات الصعبة ومن خلال جهودنا المتضافرة والإحساس العميق بالتاريخ يمكننا تحقيق ذلك.

تستضيف العاصمة النيجرية أبوجا، اليوم السبت 24 فبراير 2024 قمة استثنائية لمجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" بشأن النيجر.

وأوضحت مجموعة "إيكواس" في بيان لها، أن القمة الاستثنائية ستعقد لمناقشة الوضع السياسي والسلام والأمن في جمهورية النيجر.

وشهدت النيجر في شهر يوليو من العام الماضي، انقلابا عسكريا ضد الرئيس المنتخب محمد بازوم، قاده الحرس الرئاسي بقيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي نصب نفسه رئيسا للمجلس الانتقالي في البلاد.

وتأتي القمة بعد شهور قليلة من إعلان مالي والنيجر والجابون، عن انسحابهم من منظمة إيكواس، وهو الأمر الذي مثل خسارة كبيرة للمجموعة الاقتصادية.