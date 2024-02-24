تأجيل محاكمة شيرين عبد الوهاب بتهمة سب المنتج محمد الشاعر لهذا الموعد

أجلت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، جلسة محاكمة الفنانة شيرين عبد الوهاب بتهمة سب وقذف المنتج محمد الشاعر، في القضية رقم 2070 لسنة 2023، لجلسة 2 مارس لإعادة المرافعة.

محاكمة شيرين عبد الوهاب

وكانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، تلقت بلاغًا من المنتج محمد الشاعر، يتهم فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب، بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير دون وجه حق، خلال مؤتمر صحفي مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، وقيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل، باستخدام منصة «إنستجرام»، عقب انتشار ذلك الفيديو.