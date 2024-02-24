عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة شيرين عبد الوهاب بتهمة سب المنتج محمد الشاعر لهذا الموعد

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

أجلت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، جلسة محاكمة الفنانة شيرين عبد الوهاب بتهمة سب وقذف المنتج محمد الشاعر، في القضية رقم 2070 لسنة 2023، لجلسة 2 مارس لإعادة المرافعة.

محاكمة شيرين عبد الوهاب

وكانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، تلقت بلاغًا من المنتج محمد الشاعر، يتهم فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب، بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير دون وجه حق، خلال مؤتمر صحفي مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، وقيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل، باستخدام منصة «إنستجرام»، عقب انتشار ذلك الفيديو.

شيرين عبد الوهاب محاكمة شيرين عبد الوهاب محكمة جنح أكتوبر الفنانة شيرين عبد الوهاب المنتج محمد الشاعر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده الآن يمحو ذنوبك ويقضي حوائجك ويعطيك الخيرات

أول تعليق من أوبر لـ"صدى البلد" بعد اتهام سائقها بمحاولة خطف فتاة

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

قرار عاجل في اتهام مرتضى منصور بإهانة محمود الخطيب

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

لغز الجثة العارية.. أمن الجيزة يكشف تفاصيل العثور على ميت بالدقي

مشاجرة بموقع تصوير فيلم سينمائي شهير والأمن يكشف التفاصيل

نطت من العربية وهي ماشية.. ابنة عم حبيبة الشماع تكشف تفاصيل الحادث

بعد قليل.. قرار قضائي عاجل ضد شيرين عبدالوهاب

مصرع وإصابة 15 شخصا في انقلاب سيارتين على محور26 يوليو بالشيخ زايد

موعد مع الموت | مأساة في الشيخ زايد

سقوط قتـ.يل و4 مصابين في معركة بالأسلحة النارية بـ أوسيم

مصرع شقيقتين دهسا أسفل سيارة أعلى كوبري ميدان لبنان

ترشيحاتنا

قطع الاتصال والانترنت.. أكبر توهج شمسي يمر على الأرض

تسليم جثة السياسي المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى والدته

ما الفرق بين رفع الأعمال في ليلة النصف من شعبان ويومي الاثنين والخميس؟ اعرف السبب

وائل جمعة يهاجم نجم الأهلي وينتقد مستوى الفريق .. ماذا حدث؟

مفتي الجمهورية يتوجه إلى الجزائر للمشاركة في افتتاح الجامع الكبير

كنوز بالمليارات.. كولومبيا تجهز لرحلة بحث عن سفينة غارقة في المحيط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين أثارت الجدل بهذه الإطلالات بعد فقدان وزنها| شاهد

بمذاق لا يقاوم| طريقة عمل الكانيلوني

رمضان 2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل «الحشاشين»

معركة لوس أنجلوس.. كيف قاتلت القوات الأمريكية كائنات فضائية عام 1942 ؟

فيديو

تقلبات جوية حادة .. أمطار وسحب كثيفة تغطي معظم المحافظات

مفاجأة لبعض المستحقين .. زيادات معاشات 2024 بعد قرار السيسي

مكاسب عديدة.. ماذا يستفيد المواطن البسيط من مشروع رأس الحكمة؟

تهاوي الذهب والدولار.. مفاجأة في أسعار الأصفر والأخضر اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

اﻟﻤﺰﻳﺪ