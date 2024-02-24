عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تبدأ من 40 دينار.. تعرف على أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب بالكويت

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنان شيرين عبد الوهاب -المرتقب في الكويت يوم 3 مايو- تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور. 

وتنقسم تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب، للفئات السعرية التالية: (180 دينار كويتي، 150 دينار كويتي، 120 دينار كويتي، 90 دينار كويتي، 70 دينار كويتي، 60 دينار كويتي، 50 دينار كويتي، 40 دينار كويتي). 

وكانت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب بدولة الكويت قد أعلنت عن تأجيل الحفل الذى كان مقرر له يوم 9 نوفمبر الماضي وذلك تضامنا مع أحداث فلسطين.

وقد أعلنت من قبل الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب، الذي كان من المقرر إقامته يوم 27 من شهر أكتوبر الجاري إلى تأجيله لأجل غير مسمى بسبب ظروف خارجة عن الإرادة كما وصفوها ، والذى كان من المفترض أن يقيم على خشبة مسرح مرايا بمدينة العلا فى المملكة العربية السعودية .

وعلقوا من خلال الحساب الرسمي لمهرجانات وفعاليات العلا على موقع أكس ،  فى بيان جاء فيه: “لظروفٍ خارجة عن إرادتنا، نفيدكم بتأجيل حفل النجمة شيرين  وهو الحفل الذي كان مقررا يوم 27 أكتوبر”.

 

أغاني شيرين عبد الوهاب

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، طرحت أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم الدهب، يوم 8 فبراير، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي للموسيقى. 

أغنية الدهب لـ شيرين عبد الوهاب، من كلمات: تامر حسين، ألحان: مدين، توزيع موسيقي: توما. 

 

شيرين شيرين عبد الوهاب الكويت حفل شيرين عبد الوهاب أغانى شيرين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

خبر صادم لتجار الدولار بالسوق السوداء

الزوجة العشيقة في الجنايات | تاجرت بـ ابن الليلة الحمرا قدام الجميع

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

مصطفى يونس: هداف الزمالك هيروح الأهلي.. وطارق يحيى يرد: متعودين على الكباري

دعاء ليلة النصف من شعبان مفاتيح الجنان.. أدركها بـ5 كلمات مع أذان المغرب

أمطار وسحب تحجب الشمس.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| نانسي عجرم تتجاهل أزمة المدون الإسرائيلي.. فادي إبراهيم بالعناية المركزة

أحمد سلامة يكشف سر غياب ابنته سارة عن التمثيل لفترة

الرُقي والأخلاق.. أصالة تدعم نانسي عجرم بعد أزمة المدون الإسرائيلي

الأهم محبة الملايين.. أول تعليق من نانسي عجرم على أزمة المدون الإسرائيلي

في ذكراه.. قصة صداقة بدر نوفل مع الزعيم عادل إمام

طرح تذاكر حفل عبد المجيد عبدالله بموسم الرياض .. غدا

20 صورة من حفل رامي جمال وهارموني عند سفح الأهرامات

في ذكراه.. قصة وفاة مصطفى الشامي ورد فعل زوجته

ترشيحاتنا

أصبحوا يتامى.. الأمم المتحدة: 77 مولوداً بغزة يتواجدون في 20 حضانة

لإنتاج ذخائر المدفعية .. بريطانيا تخصص أكثر من 300 مليون دولار لـ أوكرانيا

الجيش الصومالي: مقت.ل 30 إرهابيًا من حركة الشباب في شبيلي السفلى

تعرف على شروط منحة جامعة قطر وكيفية التقديم

دعاء ليلة النصف من شعبان لتفريج الهم.. كلمات بسيطة رددها اليوم وغدا

إبراهيم سعيد يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع لاعب محترف في الدوري المجري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيش بالبف بيستري| جديدة وغير تقليدية

مفاجأة كبرى.. علماء يكتشفون القصة الأصلية لخلل سياتل الخطير في الأرض

يسرا تستعرض أناقتها بإطلالة غير متوقعة| شاهد

فيل يعتدي على فتاة حاولت التقرب منه.. ماذا حدث؟

فيديو

دور مختلف .. هبة حسن تكشف عن أعمالها القادمة |خاص

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

أحمد سلامة يكشف سر غياب ابنته سارة عن التمثيل لفترة

السر فى قطعة القماش.. سبب قتل مدرس الفيزياء طالب الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ