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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هلوسة وإجابات غير مفهومة.. ماذا حدث لـ ChatGPT ؟

أداة الذكاء الاصطناعي
أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT

على مدار الأيام القليلة الماضية، عبر مستخدمو أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT عن إنزعاجهم الشديد من الردود “ الغريبة” التي أظهرتها الأداة، والتي كانت مخيبة تمامًا لآمال المستخدمين، الأمر الذي جعل بعضهم يصفون الأداة بأنها “ مجنونة” .

وفقًا للعديد من المستخدمين الذين نشروا تفاعلات على منصة التواصل الاجتماعي Reddit، فإن ChatGPT يتصرف بشكل غريب جدًا، وفقًا لصحيفة “فاينانشال تايمز”. 

وأفاد أحد المستخدمين أن برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بدأ في الرد بشكل متكرر بعبارة "الاستماع السعيد" مرارًا وتكرارًا، بعد سؤاله عن موسيقى الجاز. 

كما تلقى آخر "صخبًا مضطربًا" متعدد الفقرات عندما سأل سؤال بسيط  عن "ما هو الكمبيوتر؟"، والأكثر غرابة هو أن مستخدمًا آخر تلقى ردًا مكتوبًا باللغة الإسبانية، ، دون أي مطالبة من هذا القبيل على الإطلاق.

وقالت شركة OpenAI “نحن نحقق في التقارير المتعلقة بالاستجابات غير المتوقعة من ChatGPT. نحن مستمرون في مراقبة الوضع. ونعمل على الإصلاح”. ومؤكدة أنه "تم تحديد المشكلة"، لكنها لم تقدم أي تفسير محدد للسلوك الغريب. 

وفي وقت سابق، أفادت تقارير أن شركة مايكروسوفت منعت موظفيها من استخدام ChatGPT بسبب مخاوف تتعلق بالأمان والبيانات. 

وفي أغسطس من العام الماضي، وتوصلت دراسة حديثة في جامعة "Purdue" بوردو في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن الإجابات التي تقدمها ChatGPT خاطئة بنسبة تزيد عن 50٪ ، حيث كانت أكثر من نصف إجابات ChatGPT غير صحيحة، وأن قدراتها اللغوية المتقدمة تمكنت من تضليل جزء كبير من المشاركين.

الذكاء الاصطناعي ChatGPT شركة OpenAI

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