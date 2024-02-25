تحويل النص لفيديو.. عصر جديد من الذكاء الاصطناعي من شركة OpenAI

في عصر يستمر فيه الذكاء الاصطناعي في فتح آفاق جديدة، لفت التعاون الأخير بين اثنين من الرؤساء التنفيذيين المؤثرين في مجال التكنولوجيا انتباه الجمهور.

بينما نتطلع إلى المستقبل، فإن إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز وتحويل التعبير الإبداعي مثيرة ولا حدود لها، مما يعد بعصر جديد من الابتكار والإبداع.

واستجاب سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI المطورة لـ ChatGPT، للفكرة الخيالية التي طرحها كونال شاه، الرئيس التنفيذي لشركة CRED من خلال عرض توضيحي رائد لأداة Sora، وهي نموذج توليد الفيديو الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي تم الكشف عنه حديثًا من OpenAI.

ولم يعرض هذا الحدث قدرات الذكاء الاصطناعي في إنشاء مقاطع فيديو مفصلة ومبتكرة فحسب، بل أكد أيضًا على إمكانية التعاون الإبداعي بين التكنولوجيا والخيال البشري. بحسب موقع “ بي سي تابلت”.

واستخدم سام ألتمان Sora لإنشاء مقطع فيديو ميعرض حيوانات تتسابق على الدراجات عبر المحيط، وانتشر الفيديو سريعًا على نطاق واسع، وحصد ملايين المشاهدات وأظهر قدرة الأداة على إنشاء محتوى مفصل للغاية وخيالي.

وعلى الرغم من أن Sora لا تزال في مرحلة البحث، يسلط الضوء على التزام OpenAI بتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها المحتملة في المجالات الإبداعية.

فهم قدرات Sora

تمثل Sora، نموذج إنشاء الفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي من OpenAI، تقدمًا كبيرًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي قادر على إنشاء مقاطع فيديو تحافظ على الجودة المرئية وتلتزم بشكل وثيق بمطالبات المستخدم.

وعلى الرغم من أنها أظهرت إمكاناتها من خلال التطبيقات الإبداعية، فمن المهم ملاحظة أن Sora لا تزال في مرحلة البحث وغير متاحة حاليًا للاستخدام العام.

ويوضح التعاون بين سام ألتمان وكونال شاه، الذي قامت Sora بتسهيله، الإمكانات المذهلة للذكاء الاصطناعي لتعزيز التعبير الإبداعي، مع استمرار تطور التكنولوجيا، إن أن هناك تساؤلات حول مستقبل هذه التقنيات والحاجة إلى استخدامها وتطويرها بشكل مسؤول.