تفاصيل المران الختامي للزمالك اليوم قبل مواجهة أبو سليم بالكونفدرالية

أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة فنية في وسط الملعب، خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ستاد 19 مايو 1956 بمشاركة جميع اللاعبين لتنفيذ بعض الجمل الفنية، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وحرص جوزيه جوميز المدير الفني، وأحمد مجدي المدرب المساعد، على توجيه التعليمات بشكل مستمر خلال التقسيمة، وعلاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.



ويلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي في السادسة مساء غداً الأحد بتوقيت مصر، على ستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.