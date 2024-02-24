زراعة عين شمس توجه تعليمات عاجلة للطلاب بشأن استلام cd

أكد الدكتور هشام الحريري وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس، على سرعة التوجه لاستلام الـ CD الخاص بالطلاب من منفذ استلام الـ CD للأهمية القصوى في موعد أقصاه الخميس ٢٠٢٤/٢/٢٩م.

وأضاف وكيل كلية الزراعة، أنه تم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول من خلال الموقع الخاص بالنتائج ums.

وأشار إلي انتظام المحاضرات في الفصل الدراسي الثاني، مشددًا علي الالتزام بالخريطة الزمنية بالفصل الدراسي.





وأنهى مهرجان الأسر الطلابية فعالياته للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ والتي استمرت على مدار خمسة أيام متتالية.

حيث شهد اليوم الخامس والاخير فعاليات مسابقة الغناء والتي حصلت فيها كلية الآداب على المركز الاول ،كلية الحاسبات والمعلومات على المركز الثاني ،كلية الزراعة على المركز الثالث

وفي مسابقة الفنون التشكيلية حصلت كلية التجارة علي المركز الأول، كلية طب الأسنان علي المركز الثاني، كلية الحقوق علي المركز الثالث

أما مسابقة الاسكتش الفني فقد حصلت كلية البنات علي المركز الاول ،كلية الاداب علي المركز الثاني ،كلية العلوم علي المركز الثالث

يأتي مهرجان الأسر الطلابية تحت الإشراف الاداري إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي طارق احمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ومهيتاب مجدي القائم بعمل مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية ، الطالبة مريم خالد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، الطالب احمد رمضان امين لجنه الأسر الطلابية العليا باتحاد طلاب جامعة عين شمس و بمشاركة لجنة النشاط الفني.

علي ان يقام حفل ختام مهرجان الاسر الطلابية بحضور أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وذلك يوم الاحد الموافق ٢٥ من فبراير الجاري بقاعة الاحتفالات الكبري بكلية الصيدلة