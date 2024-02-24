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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

112 ألف دولار فائدة يومية.. ما هي غرامة ترامب الضخمة المطالب بدفعها؟

ترامب
ترامب

بدأ العد التنازلي رسميًا للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لدفع الغرامة الضخمة التي فرضتها عليه محكمة أمريكية في قضية الاحتيال المدني، والتي تقدر بثروة ضخمة.. فما القصة؟

يذكر أن القاضي المشرف على المحاكمة، نطق بالحكم في القضية أمس الجمعة، ما يعني أن ترامب لديه الآن 30 يومًا لدفع الغرامة أو الحصول على سند بقيمة الغرامة الكاملة، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

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كم تقدر غرامة ترامب؟

تتضمن الغرامة المفروضة على دونالد ترامب، مبلغًا قدره 354 مليون دولار بالإضافة إلى ما يقرب من 100 مليون دولار من الفوائد قبل صدور الحكم.

إذا لم يتم دفع المبلغ من قبل ترامب، فسوف تتراكم فوائد يومية تقدر بحوالي 112 ألف دولار على ترامب في كل يوم لا يتم فيه التسديد، بحسب ما أكدته المتحدثة باسم المدعي العام، ليتيتيا جيمس، لوكالة أسوشيتد برس. 

وتعتبر هذه الفوائد أكبر بكثير مما كان يتوقعه ترامب، حيث تم تقديرها سابقًا بحوالي 88 ألف دولار يوميًا.

يجب الإشارة أيضًا إلى أن القاضي رفض محاولات محامي ترامب لتأجيل تنفيذ العقوبة يوم الخميس، ويتيح الحكم النهائي لترامب أيضًا فترة استئناف تبلغ 30 يومًا وفقًا لقانون نيويورك.

ما هي تهم دونالد ترامب؟

وفيما يتعلق بتفاصيل القضية، يتم اتهام ترامب وابنيه بتضخيم قيمة أصول "منظمة ترامب" مثل الأبراج والفنادق الفخمة وملاعب الجولف للحصول على قروض بنكية بشروط مختلفة، وتقليص قيمتها للحصول على عقود تأمين بقيمة أقل. 

وتُعَد بعض هذه الأصول، مثل برج "ترامب تاور" في شارع الخامس بمنطقة مانهاتن، رمزًا لنجاح رجل الأعمال الذي قام بالانتقال إلى السياسة مروجًا لنفسه كمطور عقاري ناجح.

ومن جانبه، رفض الرئيس الجمهوري السابق هذه الاتهامات وانتقد النظام القضائي الذي يديره الديمقراطيون، واعتبر المحاكمة التي يخضع لها دونالد ترامب "تليق بجمهورية موز".

المعركة القانونية انتهت

في 16 فبراير، انتهت المعركة القانونية بين جيمس وترامب في قاعة محكمة مانهاتن بعد أن أوضح قاضي مدينة نيويورك العقوبات التي سيدفعها ترامب واثنان من أبنائه والمدير المالي السابق لمنظمة ترامب مقابل سنوات من العقوبات.

وقال القاضي آرثر إنغرون: "المتهمون لم يرتكبوا جريمة قتل أو حريق متعمد. ولم يسرقوا بنكا تحت تهديد السلاح. ومع ذلك، فإن المتهم غير قادر على الاعتراف بالخطأ الذي ارتكبه".

ووصف ترامب ومحاموه، الذين أمضوا أشهرا في الدفاع عن قيمة أعمال الرئيس السابق، الحكم بأنه "إجهاض فادح للعدالة".

وقال محامي ترامب، كريستوفر كيسي، إنه يستعد للاستئناف، في بيان لمجلة نيوزويك.

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