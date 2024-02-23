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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ علوم سياسية: ترامب شعبوي.. وشخصية بايدن الضعيفة تساعده

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن

قال الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، إن دونالد ترامب شخص استثنائي وشعبوي فهو من خارج الدوائر السياسية التقليدية، وعادة المرشح للرئاسة يكون على سبيل المثال حاكم ولاية أو سيناتور في مجلس الشيوخ، وينتقل من مركز إلى آخر إلى أن يصل إلى الرئاسة.

"ترامب" شخص شعبوي يعرف أن الإعلام له دور كبير

رغم اتهامه ب 91 تهمة جنائية إلا أنه ما زال هو المرشح الجمهوري

وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلاميتان مارينا المصري وآية الكفوري، أن "ترامب" شخص شعبوي يعرف أن الإعلام له دور كبير، وليس لديه ضوابط كسياسي تقليدي، ورغم اتهامه ب 91 تهمة جنائية إلا أنه ما زال هو المرشح الجمهوري.

وتابع: "هناك من يحب ترامب وهناك من يكرهه، وعدد قليل للغاية ليس لديه موقفا من ترامب، وما ساعده أن جو بايدن شخصية ضعيفة، وأن هناك انطباعا عند عدد كبير من الأمريكيين أن هذا الرجل يستخدم النظام القضائي ضد ترامب كسلاح".

وواصل: "الناخب العربي والناخب المسلم الذي يهتم بالقضية الفلسطينية ليس لهم أحزاب، وهم أيتام سياسيا ليس هناك بيتا سياسيا لهم، والحزبين الجمهوري والديمقراطي يزايدون على بعضهما في موضوع إسرائيل".

دونالد ترامب إسرائيل شخص شعبوي 91 تهمة جنائية المرشح الجمهوري

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