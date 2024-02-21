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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

«مختل وعدواني» .. نيكي هيلي تفتح جحيم الاتهامات ضد ترامب

نيكي هيلي
نيكي هيلي

تشهد الانتخابات التمهيدية في أمريكا تراشقًا بالألفاظ واتهامات غير مسبوقة من المرشحين والتي تعد نيكي هايلي المنافسة الوحيدة لدونالد ترامب لانتزاع بطاقة الترشّح عن الجمهوريين بالانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث فتحت النار مجددًا على خصمها.

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وقد وجهت هيلي انتقاداتها الأكثر حدّة للملياردير الجمهوري، واصفة إياه بأنه "يزداد اختلالاً".

ورغم أن هايلي متأخرة عن ترامب في الاستطلاعات، إلا أنها ترفض الانسحاب من الانتخابات التمهيدية، وهو ما يثير حفيظة حملة ترامب الساعية لتوحيد صفوف الجمهوريين في مواجهة قضايا عدة مرفوعة ضده أمام المحاكم.


وفي وقت لاحق، وقبل أيام من انتخابات تمهيدية ستجري السبت في معقلها في كارولاينا الجنوبية، حيث يتوقّع أن تتكبد هزيمة ساحقة على يد الرئيس السابق، رأت هايلي أن ترامب "يزداد شرا وعدائية على مر الأيام".

وأعلنت أمام مؤيديها: "إنه مشتّت تمامًا، وكل شيء يتمحور حوله، إنه مهووس بشياطين ماضيه لدرجة أنه لا يستطيع التركيز على المستقبل الذي يستحقه الأمريكيون".

يذكر أن هايلي تولت منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في ولاية ترامب الرئاسية، وقد تعهّدت بمواصلة الحملة على الرغم من تحذير جمهوريين من أنها بذلك تلحق ضررًا بحظوظ الحزب على صعيد إلحاق الهزيمة بالرئيس الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات المقبلة.


وأكدت هايلي: "لا أخشى انتقام ترامب"، و: "أرفض الاستسلام".

وفي نهاية الأسبوع الماضي، فجر ترامب الجدل بتصريحات أدلى بها واستدعت ردود فعل مندّدة، إذ قال إنه سيشجّع روسيا على مهاجمة دول منضوية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا تفي بالتزاماتها المالية تجاه التكتل.

وأضافت هايلي: "من غير الطبيعي إنفاق 50 مليون دولار في حملة تبرعات على قضايا شخصية أمام المحاكم"، في إشارة إلى متاعب ترامب القضائية.

وألمحت: "من غير الطبيعي تهديد أناس يدعمون خصمك، ومن غير الطبيعي أن تدعو روسيا لغزو بلدان منضوية في حلف شمال الأطلسي".

أمريكا نيكي هايلي الجمهوريين

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