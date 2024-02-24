وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات المصرية بالوادي الجديد|صور

باكورة المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»

شاركت الدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات، اليوم السبت، بوضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات المصرية في شمال مدينة الخارجة بالكيلو 55 بمحافظة الوادي الجديد، حيث قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات وقيادات الوزارة، بوضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات.



وأكّد الوزير أن وضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات المصرية، يعُد باكورة المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، مشيرًا إلى أنه تقرر تأسيس شركة وادي الأعمال المصري للتكنولوجيا والعلوم الزراعية (إيست ڤالي) لإدارة المشروع والإشراف عليه، والتي تضم العديد من المعامل والوحدات والمزارع، فضلًا عن دورها في إستقطاب الكوادر البشرية المُتميزة لإنجاح المشروع.



وأوضح المحافظ أن وضع حجر الأساس جاء تفعيلًا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين المجلس الأعلى للجامعات والمحافظة، بشأن تخصيص 1000 فدان لكل جامعة مُشاركة بالمشروع لأغراض البحث العلمي والتجارب الزراعية بأحدث الوسائل التكنولوجية.



ووقّع "عاشور" و"الزملوط" بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة والبنك الزراعي المصري؛ لدعم جهود إستصلاح وإستزراع الأراضي التي تخصصها المحافظة بأحدث التكنولوجيا الزراعية ونظم الري، وتوفير التمويل اللازم.



وأشادت الدكتورة شادن معاوية بأهمية هذا المشروع في التنمية وتحقيق رؤية الدولة المصرية 2030، حيث تضم شركة وادي الشرق العديد من المعامل والوحدات والمزارع، ومنها (حاضنة الأعمال الزراعية، المزارع التجريبية والحقول الإرشادية، معامل تحاليل التربة والمياه وبيانات المناخ، معامل وطنية لزراعة الأنسجة النباتية لأغراض الإنتاج التجاري، مصانع المنتجات الغذائية، مقرات إدارية للشركات الزراعية الكبرى والناشئة، العيادة الزراعية، العيادة البيطرية).

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