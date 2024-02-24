عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة السادات تشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالوادى الجديد

الدكتوره شادن معاويه
الدكتوره شادن معاويه

 شهدت الدكتوره شادن معاوية رئيس الجامعة،ورؤساء الجامعات المصرية، اليوم السبت، عقد إجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر جامعة الوادي الجديد في مدينة الخارجة برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور. 


وكان فى إستقبال الوزير ورؤساء الجامعات بمطار الخارجة، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وعدد من قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية .

txt

معهد إعداد القادة: برنامج تدريبي لاستخدام التقنيات الحديثة في إدارة المؤسسات البحثية

txt

رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يتسلم شهادة النجاح بالتصنيف العربى.. شاهد


أوضحت الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، تضمنت زيارة وزير التعليم العالي إلى الوادى الجديد، تفقد وإفتتاح عدد من المشروعات الجامعية بالمحافظة، تتضمن مبنى الإختبارات الإلكترونية، مركز البيانات المركزية، خدمات ذوي الإعاقة، كليات الطب البيطري والزراعة والهندسة.


كما شملت الزيارة، تفقد العاصمة الإدارية للمحافظة؛ كنموذج يقام لأول مرة في المحافظات المصرية، وتوقيع بروتوكول بين وزارة التعليم العالي ومحافظة الوادي الجديد؛ لتمكين الجامعات المصرية فى الحصول على مساحات أراضي في الوادى الجديد لخدمة أنشطة التوسع الزراعي؛ والإستفادة من خبرات أساتذة الجامعات المصرية.

b61f6639-959e-49d8-84e4-7192382f0531
b61f6639-959e-49d8-84e4-7192382f0531
d89ab1d0-9871-4d85-b46e-aa509a753b37
d89ab1d0-9871-4d85-b46e-aa509a753b37
e5e4b3dc-b95f-4b16-a211-e7200800bab3
e5e4b3dc-b95f-4b16-a211-e7200800bab3
الدكتورة شادن معاويه مقر جامعة الوادي الجديد الدكتور ايمن عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده الآن يمحو ذنوبك ويقضي حوائجك ويعطيك الخيرات

دعاء ليلة النصف من شعبان لزيادة الرزق.. ترفع فيها الأعمال إلى الله

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

أول تعليق من أوبر لـ"صدى البلد" بعد اتهام سائقها بمحاولة خطف فتاة

تدهور الحالة الصحية لبطل مسلسل فرقة ناجي عطا الله ودخوله في غيبوبة

قفلت زجاج السيارة ورشيت معطر.. اعترافات المتهم في حادث سيدة طريق السويس

مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تقيم معسكر النازحين 2 بخان يونس بسعة 400 خيمة

ترشيحاتنا

بثنائية كين| بايرن ميونيخ يفوز على لايبزيج في الدوري الألماني

نتنياهو: إسرائيل تعمل على مخطط آخر بشأن صفقة أسرى محتملة

توقعات بانخفاض سعر الصرف ووقف التضخم في مصر بعد صفقة "رأس الحكمة"

دعاء ليلة النصف من شعبان للميت .. يسعد به ويضيء قبره ويدخله الجنة

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل المتظاهرين ضد نتنياهو بتل أبيب| فيديو

من مسجد الإمام الحسين.. الأوقاف تحتفل بليلة النصف من شعبان ..صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع خضار ب 4 جنيهات بس .. يقلل الوزن ويمنع السرطان

بعد نجاح فيلم"الحريفة": كزبرة: كنت قدها واستنوا الجزء التاني

3 مفاجآت من الشيف بوراك لأطفال المخيمات في تركيا.. صور

شكلها اتغير| 10 إطلالات أثارت الجدل لـ سمية الخشاب

فيديو

حيلة جمعا بها 63 مليون جنيه.. عاطلان ينفذان أكبر عملية نصب على المواطنين|فيديو

قفزت من السيارة.. تفاصيل قضية حبيبة الشماع فتاة الشروق بعد محاولة اختطافها

أكتر من «الثلثين».. رسوب جماعي في صيدلة سوهاج والنسبة صادمة

مسلسلات رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "محارب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ