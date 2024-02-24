رئيس جامعة السادات تشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالوادى الجديد

شهدت الدكتوره شادن معاوية رئيس الجامعة،ورؤساء الجامعات المصرية، اليوم السبت، عقد إجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر جامعة الوادي الجديد في مدينة الخارجة برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور.



وكان فى إستقبال الوزير ورؤساء الجامعات بمطار الخارجة، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وعدد من قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية .



أوضحت الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، تضمنت زيارة وزير التعليم العالي إلى الوادى الجديد، تفقد وإفتتاح عدد من المشروعات الجامعية بالمحافظة، تتضمن مبنى الإختبارات الإلكترونية، مركز البيانات المركزية، خدمات ذوي الإعاقة، كليات الطب البيطري والزراعة والهندسة.



كما شملت الزيارة، تفقد العاصمة الإدارية للمحافظة؛ كنموذج يقام لأول مرة في المحافظات المصرية، وتوقيع بروتوكول بين وزارة التعليم العالي ومحافظة الوادي الجديد؛ لتمكين الجامعات المصرية فى الحصول على مساحات أراضي في الوادى الجديد لخدمة أنشطة التوسع الزراعي؛ والإستفادة من خبرات أساتذة الجامعات المصرية.

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