نشأت الديهي: مشروع رأس الحكمة حدث اقتصادي جلل يغير شكل مصر

قال الإعلامي نشات الديهي، إن الشعب المصري كان ضحية مخططات؛ لمحاولة ضرب نفسية ومعنويات الشعب المصري، مشيرًا إلى أن بعض كبار العملة ادوا لنشرى الفوضى في الأسواق ، معقبًا: "الشعب المصري أمام انفراجة كبيرة ستنعكس على الشعب المصري ، كل الازمات الموجودة في السلع ستختفي".

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن المستثمر الإماراتي فرج الحنتور تحدث عن أن مشروع رأس الحكمة سيشكل حافزًا كبيرًا لرجال الأعمال في مصر، معلنًا عن بدء الاستثمار في إنشاء أحد الفنادق في مدينة العلمين.

وأضاف أن ما حدث من بالأمس من الإعلان عن مشروع رأس الحكمة، حدث اقتصادي جلل فوق الخيال، ولم يكن يتوقعه الكثير من الاقتصاديين، معقبًا: "ما جرى بالأمس نقلة اقتصادية ونوعية غير مسبوقة، ستغير من شكل مصر اقتصاديًا، إحنا شاربين المر من النقد الدولي عشان كذا مليار، السوق السوداء شيعت بالأمس إلى مثواه الأخير بسبب هذه الصفة".

وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة استثمار حقيقي لا يحتوي على أي مخاطر أو مشاعر، متابعًا: "بشكر دولة الإمارات وأرحب بكل الاستثمارات من كل دول العالم".