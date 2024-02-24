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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قمر تاني .. ماجدة الرومي تطرح أحدث أغانيها عبر يوتيوب|فيديو

ماجدة الرومي
ماجدة الرومي

أطلقت المطربة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي فيديو كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "قمر تاني"، متغزلةً بمحافظة العُلا السعودية، بما تكتنزه من جمال طبيعي وقيمة حضارية وتراثية.

وطُرح الكليب عبر قناة "الماجدة" في موقع "يوتيوب" بعد أن غنّتها للمرّة الأولى في النسخة الأخيرة من مهرجان "شتاء طنطورة"، حيث قالت عنها: "هذه الأغنية قُدّمت خصيصاً للعُلا، التي أحبّها وتستحق منا وقفة تقدير لأنها استقبلتنا بحفاوة. أشكر إدارة حفلات العُلا الّتي رشّحت اسمي لتقديم هذه الأغنية، ونحن نرى أنفسنا كأننا في بيتنا، وأتمنّى أن ينال هذا العمل استحسان الجميع".

يُذكر أن الأغنية من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، ألحان عبد الرب إدريس، وإشراف عام عوض الرومي.

وتعرضت الفنانة ماجدة الرومي لانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها حول معاناة الشعب اللبناني، ردت المطربة أحلام على الانتقادات خلال حفلها في أبو ظبي، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

وأكدت أحلام أن الفنانة ماجدة الرومي هي خط أحمر، وأشادت بجهودها في تنظيف الشوارع بعد الانفجار، مؤكدة أنها ستظل تذكرها، وحثت على عدم التجاوز على محبة الرومي لبلدها لبنان، مشيرة إلى قوة صوتها وعبرها القوي عن مدى حزنها واستياءها من الأحداث.

وأكملت قائلة: "لا يفتخر ولا يعتز ولا يتباهى بالإمارات إلا من هو حاقد، ونحمد الله دائمًا على حماية رب العباد لشيوخنا الأعزاء وحفظهم، الذين يعملون بكل جهد واجتهاد لرفعة الإمارات، فهم وطن وشعب، وحكامنا هم الداعم والمرشد والقائد للجميع".

وأشادت ماجدة الرومي بالتقدم السريع في البناء والتطوير والحضارة في الإمارات العربية المتحدة، وقامت بمقارنة ذلك بالتحديات الكبيرة التي يواجهها الشعب اللبناني في لبنان بسبب بعض الأفراد الذين وصفتهم بأنهم مجرمون.

ماجدة الرومي قمر تاني

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