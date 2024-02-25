عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسلا تقترب من إنشاء مصنع لها في المكسيك.. تفاصيل

تسلا تقترب من إنشاء
تسلا تقترب من إنشاء مصنع لها في المكسيك

أفادت صحيفة El Financiero المكسيكية أن حاكم ولاية نويفو ليون، صامويل جارسيا، طلب من شركة "Tesla" تسلا الإعلان عن بدء بناء مصنعها المخطط له في الولاية المكسيكية قريبًا.

وقال جارسيا خلال افتتاح مشروع ترفيهي: "طلبت من تسلا أن تأتي في شهر مارس على أقصى تقدير لإصدار إعلان حول وضع الحجر الأول ولم يرفضوا".

وأضاف "آمل أن تأتي الشركة قريباً جداً، في أقل من شهر". تم تأجيل بناء مصنع نويفو ليون، الذي كان من المقرر أن يصنع سيارات الجيل القادم الأرخص من تسلا. 

وأكد أن هناك مشكلات تعرقل المشروع منها مخاوف إيلون ماسك بشأن الاقتصاد العالمي، وندرة البنية التحتية. 

وتخطط تسلا لبناء سيارة كهربائية من الجيل التالي أرخص في المصنع الضخم، مدعومة جزئيًا بحوافز حكومية محلية بقيمة 153 مليون دولار. 

وطلب ماسك العام الماضي من نويفو ليون تحسين الكهرباء والمياه والنقل في المنطقة قبل بدء البناء.

وفي أكتوبر الماضي، قال إيلون ماسك “إنه غير مستعد للمضي قدمًا في التسهيل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة”. مضيفًا أن تسلا ستنتج الجيل التالي من سيارتها المبتدئة في مصنعها في تكساس قبل منشأتها المكسيكية لأن المصنع الجديد لن يكون جاهزًا في الوقت المناسب.

المكسيك Tesla تسلا بناء مصنع سيارات الجيل القادم إيلون ماسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة النصف من شعبان .. احرص على قيامها

دعاء ليلة النصف من شعبان.. 3 كلمات قبل النوم تمحو ذنوبك وتفتح الأبواب المغلقة

السعر مفاجأة.. أرخص موبايل سامسونج في مصر

كيفية قيام ليلة النصف من شعبان.. أكثر من الذكر والتسبيح والصلاة على النبي

دعاء ليلة النصف من شعبان.. 3 كلمات يسخر بها الله لك الأرض ومن عليها

وداعا للسوق السوداء وتوحيد سعر الصرف خلال أسابيع.. الحكومة تعلن خطوات حاسمة

دعاء ليلة النصف من شعبان لزيادة الرزق.. ترفع فيها الأعمال إلى الله

تنبيهات عاجلة لسكان القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

عبد المنصف: نتيجة 6/ 1 عادية.. لماذا لا نتحدث عن خماسيات الشناوي؟

دعاء للميت في النصف من شعبان.. 3 أمور تصل للمتوفى في قبره

رئيس وزراء بريطانيا يطالب الغرب بمصادرة الأصول الروسية

دعاء المطر في النصف من شعبان.. يفتح لك أوسع أبواب الرزق

سعر الذهب عيار 21 اليوم 25-2-2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القائمة الكاملة لأسماء الفائزين في حفل SAG Awards 2024

إيما ستون وآن هاثاواي.. أفضل إطلالات النجمات في حفل SAG Awards| صور

لابسة نجفة.. أغرب إطلالات النجمات على السجادة الرمادية لحفل SAG Awards| صور

60 سنة بملامح شاب.. مقطع فيديو لصبي يثير الجدل| ما القصة؟

فيديو

نجت بأعجوبة.. مقطع فيديو لفتاة ظلت معلقة لـ3 أيام متتالية

فيديو يحبس الأنفاس.. مشهد مروع لاصطدام 100 سيارة ببعضها بالصين

مسلسلات رمضان| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "2024"

حيلة جمعا بها 63 مليون جنيه.. عاطلان ينفذان أكبر عملية نصب على المواطنين|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ