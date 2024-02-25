تسلا تقترب من إنشاء مصنع لها في المكسيك.. تفاصيل

أفادت صحيفة El Financiero المكسيكية أن حاكم ولاية نويفو ليون، صامويل جارسيا، طلب من شركة "Tesla" تسلا الإعلان عن بدء بناء مصنعها المخطط له في الولاية المكسيكية قريبًا.

وقال جارسيا خلال افتتاح مشروع ترفيهي: "طلبت من تسلا أن تأتي في شهر مارس على أقصى تقدير لإصدار إعلان حول وضع الحجر الأول ولم يرفضوا".

وأضاف "آمل أن تأتي الشركة قريباً جداً، في أقل من شهر". تم تأجيل بناء مصنع نويفو ليون، الذي كان من المقرر أن يصنع سيارات الجيل القادم الأرخص من تسلا.

وأكد أن هناك مشكلات تعرقل المشروع منها مخاوف إيلون ماسك بشأن الاقتصاد العالمي، وندرة البنية التحتية.

وتخطط تسلا لبناء سيارة كهربائية من الجيل التالي أرخص في المصنع الضخم، مدعومة جزئيًا بحوافز حكومية محلية بقيمة 153 مليون دولار.

وطلب ماسك العام الماضي من نويفو ليون تحسين الكهرباء والمياه والنقل في المنطقة قبل بدء البناء.

وفي أكتوبر الماضي، قال إيلون ماسك “إنه غير مستعد للمضي قدمًا في التسهيل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة”. مضيفًا أن تسلا ستنتج الجيل التالي من سيارتها المبتدئة في مصنعها في تكساس قبل منشأتها المكسيكية لأن المصنع الجديد لن يكون جاهزًا في الوقت المناسب.