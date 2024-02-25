60 سنة بملامح شاب.. مقطع فيديو لصبي يثير الجدل| ما القصة؟

أثار مقطع فيديو لصبي الكثير من الجدل لدى رواد السوشيال ميديا فقد وثق المقطع صبي يزعم أن عُمره 60 عاما.

روج مشاركو الفيديو المقطع الذي يتضمن ظهورا لمسن ستيني يطل على المشاهدين بهيئة صبي في عُمر 15 عاما، وقد ظن البعض أن رجل مسن يعانى من العديد من المشكلات في النمو.

في السياق، نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا كشفت خلاله أن مقطع الفيديو يعود إلى حلقة من برنامج "أحمر بالخط العريض"، التي بثته قناة "LBC" اللبنانية.

أوضح التقرير أن اللقاء قد شهد استضافة صبي يبلغ عمره 15 عاما، وعند سؤاله عن عمره قد أجاب من باب المزحة أنه يبلغ 60 عاما.

وقد رد الصبي على السؤال بهذه الإجابة، وذلك كناية عن المتاعب التي قد تحملها في عمر مبكر

أكدت وكالة الأنباء أن الصبي لم يؤكد أن يبلغ من العمر 60 عاما كما هو متداول، بل ذلك تعبيرا عن قيامه بإعالة أسرته وهو في سن صغير.