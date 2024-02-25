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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير هشام يكشف حقيقة وجود خلاف بين كولر وكهربا

كولر وكهربا
كولر وكهربا

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يغضب من كهربا لاعب الفريق، بسبب بقائه في القاهرة لحفل زفاف شقيقته.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر هو من وافق على بقاء كهربا وعدم السفر إلى غانا، بعد التأكد من جاهزية الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق، للسفر".

وأضاف أمير هشام: "العلاقة بين كولر وكهربا، مميزة للغاية ولا يوجد أي أزمة بين الثنائي كما تردد بالفترة الأخيرة، ولكن من الوارد أن تتقلص دقائق لعب اللاعب مع الفريق في حال تألق وسام أبو علي بالفترة المقبلة".

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