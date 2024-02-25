عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء ليلة النصف من شعبان.. اطلب حاجتك وسيحققها الله لك

دعاء ليلة النصف من
دعاء ليلة النصف من شعبان

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه في ليلة النصف من شعبان يُستحَبُّ الإكثار من الدعاء فهي من الليالي التي يستجاب فيها الدعاء.

دعاء ليلة النصف من شعبان كامل.. الإفتاء: أكثروا من مناجاة الله بهذا الاسم

دعاء ليلة النصف من شعبان باسم الله الأعظم يفتح لك الأبواب المغلقة

وأوضحت دار الإفتاء، أنه يستحب في ليلة النصف من شعبان، أن نقول: "اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾[الرعد: 39]. إِلَهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ".

دعاء ليلة النصف من شعبان

اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدلٌ في قضاؤك، أسألك بكل إسمٍ هو لك، سميت به نفسك، أو علَّمته أحدًا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله همَّه وحزنه وأبدله مكانه فرجًا.

اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، وشفاء لما فى الصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم. 

اللهم اجعلنى وأهلي وذريتي والمسلمين جميعا فيها من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار. 
اللهم اجعلنى فى هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.
‎الحَمْدُ للهِ الذي كفَانا وآوَانا وأطْعَمَنا وسَقانا، والذي مَنَّ علينا فافْضَل، والذِي أعْطَانا فأجْزَل، الحَمْدُ للهِ عَلى كل حالٍ اللهُم رَب كل شَيءٍ ومَلِيكَهُ، وإلهَ كل شَيءٍ نعُوذ بِكَ مِنَ النَّار.
‎اللهم يا مفرِّج الهم وكاشف الغم فرج همومنا ويسر أمورنا وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا، اللهم قنا وأجِرْنَا من حر الدنيا و وعذاب الأخرة.

أدعية ليلة النصف من شعبان

اللَّهمَّ إنِّي أسألُك الثَّباتَ في الأمرِ، والعزيمةَ على الرُّشدِ، وأسألُك موجِباتِ رحمتِك، وعزائمَ مغفرتِك، وأسألُك شُكرَ نعمتِك، وحُسنَ عبادتِك، وأسألُك قلبًا سليمًا، ولسانًا صادقًا، وأسألُك من خيرِ ما تعلَمُ، وأعوذُ بك من شرِّ ما تعلَمُ، وأستغفرُك لما تعلَمُ؛ إنَّك أنت علَّامُ الغيوبِ
اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ
اللهم هذه أيدينا تدعوك فلا تردها في هذه الليلة المباركة..وهذه قلوبنا ترجوك فلا ترفضها .. وهذه نفوسنا قد أقبلت إليك ترجوك وتسألك فلا تحرمها .. اللهم وفقنا لكل خير .. وعافنا واعف عنا .. وفقنا يامولانا لكل ما فيه الخير .. اجعل ألسنتنا لا تقول إلا ما يرضيك .. وأنفسنا لا تفعل إلا ما تحب .. واجعل أعمالنا لنا لا علينا .. اللهم أنت ربنا وأنت حسبنا وأنت مولانا فمن لنا سواك .. إن أنت تركتنا فمن غيرك نرجوه .. وإن أنت رددتنا فباب من نقف ونطلب .. سبحانك كريم رحيم عفو غفور .. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك فسامحنا على تقصيرنا وارحمنا واعف عن زلاتنا .. توفنا وأنت راضٍ عنا

ليلة النصف من شعبان الدعاء دار الإفتاء دعاء ليلة النصف من شعبان أدعية ليلة النصف من شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده الآن يمحو ذنوبك ويقضي حوائجك ويعطيك الخيرات

دعاء ليلة النصف من شعبان .. احرص على قيامها

السعر مفاجأة.. أرخص موبايل سامسونج في مصر

تنبيهات عاجلة لسكان القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

دعاء ليلة النصف من شعبان.. 3 كلمات قبل النوم تمحو ذنوبك وتفتح الأبواب المغلقة

كيفية قيام ليلة النصف من شعبان.. أكثر من الذكر والتسبيح والصلاة على النبي

دعاء ليلة النصف من شعبان لزيادة الرزق.. ترفع فيها الأعمال إلى الله

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

دعاء ليلة النصف من شعبان.. اطلب حاجتك وسيحققها الله لك

أسرع طريقة لاستخراج فيش جنائي 2024

المشرف على تأهيل ديانج: اللاعب اختار الخضوع للجراحة

وزير الدفاع الأمريكي: الحوثيون يتحملون عواقب هجماتهم

سعره خرافي .. فستان شيرين عبد الوهاب في لبنان يضعها بمأزق

توب شبيكة .. شيرين عبد الوهاب تثير ضجة بفيديو أغنية كدابة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. ياسمين صبري تبرز جمالها في أحدث ظهور

50 كيلو سكر.. تورتة زفاف تثير ضجة عبر السوشيال ميديا

ابنتها السبب| أصالة قبل وبعد عمليات التجميل .. شاهد الفرق

جفاف الفم مؤشر لأمراض خطيرة وأدوية ضارة

فيديو

مسلسلات رمضان| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "2024"

حيلة جمعا بها 63 مليون جنيه.. عاطلان ينفذان أكبر عملية نصب على المواطنين|فيديو

قفزت من السيارة.. تفاصيل قضية حبيبة الشماع فتاة الشروق بعد محاولة اختطافها

أكتر من «الثلثين».. رسوب جماعي في صيدلة سوهاج والنسبة صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ