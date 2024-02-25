دعاء ليلة النصف من شعبان.. اطلب حاجتك وسيحققها الله لك

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه في ليلة النصف من شعبان يُستحَبُّ الإكثار من الدعاء فهي من الليالي التي يستجاب فيها الدعاء.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه يستحب في ليلة النصف من شعبان، أن نقول: "اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾[الرعد: 39]. إِلَهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ".

دعاء ليلة النصف من شعبان

اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدلٌ في قضاؤك، أسألك بكل إسمٍ هو لك، سميت به نفسك، أو علَّمته أحدًا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله همَّه وحزنه وأبدله مكانه فرجًا.

اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، وشفاء لما فى الصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

اللهم اجعلنى وأهلي وذريتي والمسلمين جميعا فيها من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار.

اللهم اجعلنى فى هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.

‎الحَمْدُ للهِ الذي كفَانا وآوَانا وأطْعَمَنا وسَقانا، والذي مَنَّ علينا فافْضَل، والذِي أعْطَانا فأجْزَل، الحَمْدُ للهِ عَلى كل حالٍ اللهُم رَب كل شَيءٍ ومَلِيكَهُ، وإلهَ كل شَيءٍ نعُوذ بِكَ مِنَ النَّار.

‎اللهم يا مفرِّج الهم وكاشف الغم فرج همومنا ويسر أمورنا وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا، اللهم قنا وأجِرْنَا من حر الدنيا و وعذاب الأخرة.

أدعية ليلة النصف من شعبان

اللَّهمَّ إنِّي أسألُك الثَّباتَ في الأمرِ، والعزيمةَ على الرُّشدِ، وأسألُك موجِباتِ رحمتِك، وعزائمَ مغفرتِك، وأسألُك شُكرَ نعمتِك، وحُسنَ عبادتِك، وأسألُك قلبًا سليمًا، ولسانًا صادقًا، وأسألُك من خيرِ ما تعلَمُ، وأعوذُ بك من شرِّ ما تعلَمُ، وأستغفرُك لما تعلَمُ؛ إنَّك أنت علَّامُ الغيوبِ

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

اللهم هذه أيدينا تدعوك فلا تردها في هذه الليلة المباركة..وهذه قلوبنا ترجوك فلا ترفضها .. وهذه نفوسنا قد أقبلت إليك ترجوك وتسألك فلا تحرمها .. اللهم وفقنا لكل خير .. وعافنا واعف عنا .. وفقنا يامولانا لكل ما فيه الخير .. اجعل ألسنتنا لا تقول إلا ما يرضيك .. وأنفسنا لا تفعل إلا ما تحب .. واجعل أعمالنا لنا لا علينا .. اللهم أنت ربنا وأنت حسبنا وأنت مولانا فمن لنا سواك .. إن أنت تركتنا فمن غيرك نرجوه .. وإن أنت رددتنا فباب من نقف ونطلب .. سبحانك كريم رحيم عفو غفور .. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك فسامحنا على تقصيرنا وارحمنا واعف عن زلاتنا .. توفنا وأنت راضٍ عنا