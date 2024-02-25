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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ما الاضطراب المسبب للإرهاق والتعب المزمن طوال ساعات النهار؟

ما الاضطراب المسبب
ما الاضطراب المسبب للإرهاق والتعب المزمن طوال ساعات النهار

هناك العديد من الاضطرابات التي يمكن أن تسبب الإرهاق والتعب المزمن طوال ساعات النهار، من بين هذه الاضطرابات، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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ما الاضطراب المسبب للإرهاق والتعب المزمن طوال ساعات النهار

متلازمة التعب المزمن (Chronic Fatigue Syndrome): يعتبر التعب المزمن أحد أعراض هذا الاضطراب. يتميز بالإرهاق المستمر والشديد الذي لا يتحسن بعد الراحة الكافية ويؤثر على القدرة على القيام بالأنشطة اليومية.

اضطراب نقص الانتباه/فرط النشاط (ADHD): يمكن أن يسبب ADHD الإرهاق والتعب المستمر نتيجة صعوبة التركيز والانتباه، ويمكن أن يترافق مع اضطرابات النوم.

اضطرابات النوم: اضطرابات مثل الأرق المزمن أو انقطاع التنفس أثناء النوم (Sleep Apnea) يمكن أن تؤدي إلى نوم غير مريح وغير كافٍ، مما يتسبب في الإرهاق والتعب طوال النهار.

اضطرابات الغدة الدرقية: تحكم الغدة الدرقية في عمليات الأيض في الجسم، وعندما تكون هناك اضطرابات في إفراز الهرمونات الدرقية، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية (Hyperthyroidism) أو نقص نشاطها (Hypothyroidism)، يمكن أن يحدث تعب وإرهاق شديد.

الاكتئاب: يمكن أن يتسبب الاكتئاب في الشعور بالتعب والإرهاق المستمر، وقد يؤثر على النوم والشهية والمزاج.

الأمراض المزمنة: بعض الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ومتلازمة التعب المزمنة والتصلب المتعدد قد تسبب الإرهاق المستمر والتعب الشديد.

إذا كنت تعاني من الإرهاق والتعب المزمن، يُفضل استشارة الطبيب لتقييم حالتك وتشخيص الاضطراب الكامن ووصف العلاج المناسب، قد يكون من المفيد إجراء فحوصات واختبارات لاستبعاد أي أسباب طبية أخرى قد تكون مسؤولة عن الأعراض.

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