أهم الأخبار.. عبد المنصف: حسام حسن بيخاف ينام لوحده.. سر رفع علم مصر على المخيمات في غزة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في تقرير عن أهم الأخبار.

دعاء لأولادي في ليلة النصف من شعبان.. يحفظهم من كل شر



مصرع شخصين صدمها قطار أثناء عبور مزلقان سكة حديد بالمنيا



عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده



مش بإيدي.. شيرين عبد الوهاب تعتذر للجمهور اللبناني بعد تأجيل حفلها| شاهد



التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة من وزارة الخارجية الرومانية للعام 2024 /2025



سر رفع علم مصر على المخيمات في غزة.. فيديو



تفاصيل محاولة خطف فتاة على يد سائق أحد تطبيقات التوصيل.. فيديو



القوات الأمريكية والبريطانية تستهدف 18 هدفا للحوثيين باليمن



تحذير عاجل لسكان هذه المحافظات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة



وداعا للسوق السوداء وتوحيد سعر الصرف خلال أسابيع.. الحكومة تعلن خطوات حاسمة

