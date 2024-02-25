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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مش بإيدي.. شيرين عبد الوهاب تعتذر للجمهور اللبناني بعد تأجيل حفلها| شاهد

شيرين
شيرين

اعتذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب لجمهور حفلها في لبنان مساء السبت، عن تأجيل موعده من الأسبوع الماضي بشكل مفاجيء ما عرضها لحملة كبيرة من الانتقادات. 

 

 

ونشر الصحفي اللبناني إيلي مرعب فيديو اعتذار شيرين عبد الوهاب من داخل الحفل، ووجهت كلمة للجمهور قائلة:" أنا أسفة عن اللي حصل الأسبوع الماضي.. بش مش بإيدي.. سامحوني". 

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب أحدث حفلاتها في العاصمة اللبنانية بيروت،  24 فبراير، بعد تأجيله مؤخرًا بسبب أحداث غزة، حيث كان من المقرر إقامته يوم 28 ديسمبر 2023، وبدأت الشركة المنظمة للحفل الترويج له من خلال طرح البوستر الدعائي على مواقع السوشيال ميديا مع طرح التذاكر من خلال موقعها الرسمي فقط.

وطرحت الشركة المنظمة لحفل الفنان شيرين عبد الوهاب -المرتقب في الكويت يوم 3 مايو- تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور. 

وتنقسم تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب، للفئات السعرية التالية: (180 دينار كويتي، 150 دينار كويتي، 120 دينار كويتي، 90 دينار كويتي، 70 دينار كويتي، 60 دينار كويتي، 50 دينار كويتي، 40 دينار كويتي). 

وكانت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب بدولة الكويت قد أعلنت عن تأجيل الحفل الذى كان مقرر له يوم 9 نوفمبر الماضي وذلك تضامنا مع أحداث فلسطين.

شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب شيرين كدابة حسام حبيب

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