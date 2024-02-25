مصرع شخصين صدمها قطار أثناء عبور مزلقان سكة حديد بالمنيا

لقى شخصان مصرعهما صدمها قطار أثناء عبورهما أحد مزلقانات السكة الحديد بمركز مطاي شمال المنيا تم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بمصرع كل من صادق. ب. ص 37سنة مقيم بإحدي قري مركز مطاي ومحمود. ص. ا 47 سنة مقيم بإحدي قري مركز المنيا تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى وذلك أثناء عبورهما احد مزلقانات السكة الحديد بمركز مطاي شمال المحافظة.

وأفاد تقرير مفتش صحة المنيا الدكتور هاني اسحق ان جثة المتوفي الأول تحولت أشلاء مع وجود نزيف داخلي وخارجي بينما المتوفى الثاني أصيب بتهشم بالجمجمة وعظام الوجه ونزيف بالمخ أدى إلى الوفاة ولا توجد شبهة جنائية في وفاتهما وتم إيداع الجثتين تحت تصرفات النيابة العامة بمشرحة المستشفى العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

