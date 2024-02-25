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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رئيس مركز سلامة الغذاء لبعض الشيفات: «افتكاساتكم بتجيب سرطانات»

صدى البلد

نشرت  الدكتورة شيرين زكي رئيس مركز سلامة الغذاء علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشوراً عن افتكاسات الشيفتات.. 

وقالت شيرين: تقدم الشيفات وصفات بأسماء مختلفة وكان آخرها كباب الغلابة  وعلقت شيرين “ ده كده سم هاري الغلابة".. 

 وقالت شيرين: «الوصفة في حد ذاتها جميلة وكثير مننا يقدمها من زمان  ، لكن لماذا نضع مرقة دجاج بالرغم من اننا نقدر نستبدلها  بثوم بودرة ، بصل بودرة ، ملح وفلفل وبابريكا ورشة زعتر  وبلاها المونوصوديوم جلوتامات اللي موجود في مرقة الدجاج وبيأثر على تركيز اولادنا وتحصيلهم العلمي ويتسبب في اضطراب نومهم وفرط حركتهم  وأحيانا الحساسية التي تصيب البعض منهم» .

وتابعت "الكارثة الكبرى هي الفحمة اللي بنحطها وسط الأكل ونقفل عليها  يا جماعة انا كتبت لكم بوست طويل عريض عن الشواء بأمان حتى نقي أنفسنا من أبخرة الفحم المشبعة بالهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات والمسببة للسرطان  ، فوضعها  وسط الأكل والإغلاق عليها يجعلها تتشبع بتلك المركبات الضارة.. 

 وأنهت منشورها: "كل أم فيكم مسؤولة عن صحة أولادها فاتقوا الله في أولادكم ويا رب الشيفات يبطلوا افتكاسات  .

 

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