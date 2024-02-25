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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وشها دُبل.. طبيبة تكشف عن طرق غش القهوة بالأسواق

صدى البلد

نشرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء على صفحتها الشخصية بالفيسبوك  أشهر طرق غش بن القهوة بشكل بسيط. 

 وقالت شيرين عمرك شربت فنجان قهوة حصل لك بعده حالة غثيان ورغبة في القيئ ، أو انتفاخ أو ألم في المعدة أو تشنج في العضلات. 

من أشهر طرق غش بن القهوة هو إضافة بيكربونات الصوديوم أو الكربوناتو باللهجة الدارجة ، وذلك لتحسين سُمك وتخانة وش القهوة ورفعه. 

ورغم أن بيكربونات الصوديوم لها فوائد إلا أن إضافتها بشكل مبالغ فيه على البن المطحون ، وكذلك استهلاك كمية كبيرة منها يوميا للناس معتادي ومحبي شرب القهوة يؤثر تأثيراً خطيراً على الصحة ...

استهلاك كمية كبيرة من بيكربونات الصوديوم بيتسبب في مشاكل صحية جسيمة نتيجة احتوائها على عنصر الصوديوم الي زيادته عن معدلاته بتتسبب في :

_ خفض معدلات البوتاسيوم في الدم  الذي يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب ، وضعف شديد في العضلات  وكذلك تشنج العضلات 
_  الاحساس بالغثيان والرغبة في القيئ وآلام البطن واحيانا الاسهال
_ مشاكل في الكلى ، وتفاقم في أمراض الكلى لمن يعانون من مشاكل صحية بها
_ زيادة إفراز حمض المعدة 
_ ارتفاع معدلات الصوديوم في الدم مما يؤثر على ضغط الدم والجهاز الدوري .

 

طرق التعرف علي البن المغشوش بكربونات الصوديوم 

 

 وتابعت شيرين تجربة بسيطة جدا ، هنجيب شوية بن في طبق ونعصر عليه قليل من الليمون

إذا حصل فوران في البن نعرف إنه تم إضافة بيكربونات الصوديوم له .

 

البن المطحون البن المغشوش القهوة بيكربونات الصوديوم شيرين زكي شرب القهوة

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