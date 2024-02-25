إطلاق سراح المُتظاهرين الإسرائيليين المُعتقلين أمس خلال احتجاجات ضد نتنياهو في تل أبيب

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأحد، إنه تم إطلاق سراح المتظاهرين الإسرائيليين الـ 21 الذين اعتقلوا أمس بتهمة إثارة الشغب خلال الاحتجاجات المطالبة باستقالة نتنياهو في تل أبيب.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، أنها اعتقلت 21 من "مُثيري الشغب" خلال مظاهرة في تل أبيب، وذلك خلال احتجاجات تطالب بإجراء انتخابات إسرائيلية واستبدال نتنياهو وحكومته.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن المظاهرة التي تجري في شارع كابلان في تل أبيب هي مظاهرة غير قانونية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بوقوع اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين إسرائليين خلال احتجاجات في تل أبيب وحيفا تطالب باستقالة حكومة نتنياهو.

ووفقًا لوسائل الإعلام كان "الإجماع الوحيد هذه الأيام بين الأغلبية المطلقة من الإسرائيليين هو الرغبة والحاجة القويتان للتخلّص من نتنياهو الذي يخوض رحلة البقاء الشخصية والعائلية، والتي باسمها يضحي بالأسرى والأمن والاقتصاد، ويطيل أمد الحرب التي تكلف حياة مئات الجنود، إضافة إلى 1500 إسرائيلي سبق أن قتلوا وسقطوا بسبب إخفاقات نتنياهو، الجاني والمسئول".