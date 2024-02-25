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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أمريكي يستلم أوردر بيتزا في قاربه بعرض البحر.. كيف حدث؟

ولا أغرب.. أمريكي
ولا أغرب.. أمريكي يستلم أوردر بيتزا في قاربه بعرض البحر

وصلت خدمة توصيل الطعام في أمريكا إلى مرحلة جديدة غريبة للغاية، حيث يمكنك الآن طلب الطعام والحصول عليه من قاربك في عرض البحر!

هليكوبتر

ظهر ذلك من خلال مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي إكس لشخص يصل إلى قارب في عرض البحر حاملًا "البيتزا" وبعض المشتملات الأخرى بواسطة طائرة هليكوبتر!

أوضح المقطع أيضًا أنه عند وصول الشخص إلى القارب قام بتسليم "أوردر" الطعام وأخذ المبلغ المالي المطلوب ثم رفعته الطائرة الهليكوبتر في الجو مرة أخرى للعودة إلى الشاطئ!

تفاعل المتابعين مع مقطع الفيديو كثيرًا حيث قال أحدهم " توصيل بالهيلكوبتر كم قيمة التوصيل اكيد اغلى من قيمة البيتزا عشرة أضعاف". بينما قال آخر " الموضوع اعلان لأن تكلفة وقود الطائره غالي جدا بمقابل وجبه ب4دولار ف هوا مجرد اعلان لمطعم البيتزا". فيما قال ثالث مستنكرًا " والله متعبين عمرهم، ارسل الطلب على الدرون افضل واسرع وأكثر سلامة".

خدمة توصيل الطعام أمريكا عرض البحر قارب البيتزا

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