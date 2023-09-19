بسبب البقشيش.. عامل دليفري أمريكي يبصق على الطعام قبل توصيله

أصبحت تطبيقات توصيل الطعام جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومع ذلك، عندما نثق بشخص ما كعامل الدليفري لتوصيل طعامنا إلى عتبة بابنا، فإننا نتوقع منه الاهتمام بنظافة الطعام.

لكن في حادثة صادمة، وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي عامل الدليفري يبصق على الطعام قبل توصيله إلى أصحابه.

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة Local 10 News الأمريكية طلب الصبي إلياس كريسانتو البالغ من العمر 13 عامًا ووالدته بعض الطعام من مطعم DoorDash.

ولأن عامل الدليفري كان غير راضٍ عن البقشيش الذي تلقاه، بصق على طعام عميله، وانتشرت لقطات كاميرات المراقبة لهذا العمل البغيض على وسائل التواصل الاجتماعي.

تُظهر لقطات كاميرا مراقبة الباب رجل الدليفري على عتبة العميل، في انتظار الدفع وإكراميته.

وبعد الانتظار لبعض الوقت، سار نحو الطرد وبصق ثلاث مرات على الأقل وهو يتمتم: "ألم أقل لك، لم يتركوا لي شيئًا". يحدق في الكاميرا مرة أخرى قبل أن يقول: "ولم يتركوا لي حتى دولارًا واحدًا". بعد ذلك يغادر رجل التوصيل المبنى.

https://www.instagram.com/reel/CxBtsAxLrvv/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==