عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب البقشيش.. عامل دليفري أمريكي يبصق على الطعام قبل توصيله

شاهد.. عامل دليفري
شاهد.. عامل دليفري يبصق على الطعام قبل توصيله|فيديو

أصبحت تطبيقات توصيل الطعام جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومع ذلك، عندما نثق بشخص ما كعامل الدليفري لتوصيل طعامنا إلى عتبة بابنا، فإننا نتوقع منه الاهتمام بنظافة الطعام. 

لكن في حادثة صادمة، وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي عامل الدليفري يبصق على الطعام قبل توصيله إلى أصحابه.

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة Local 10 News الأمريكية طلب الصبي إلياس كريسانتو البالغ من العمر 13 عامًا ووالدته بعض الطعام من مطعم DoorDash. 

ولأن عامل الدليفري كان غير راضٍ عن البقشيش الذي تلقاه، بصق على طعام عميله، وانتشرت لقطات كاميرات المراقبة لهذا العمل البغيض على وسائل التواصل الاجتماعي.

تُظهر لقطات كاميرا مراقبة الباب رجل الدليفري على عتبة العميل، في انتظار الدفع وإكراميته. 

وبعد الانتظار لبعض الوقت، سار نحو الطرد وبصق ثلاث مرات على الأقل وهو يتمتم: "ألم أقل لك، لم يتركوا لي شيئًا". يحدق في الكاميرا مرة أخرى قبل أن يقول: "ولم يتركوا لي حتى دولارًا واحدًا". بعد ذلك يغادر رجل التوصيل المبنى.

https://www.instagram.com/reel/CxBtsAxLrvv/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

الدليفري عامل الدليفري الأمريكية توصيل الطعام التواصل الاجتماعي كاميرات المراقبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من طلخا إلى المالديف| حكاية فرح المنصورة الأسطوري الذي تكلف 12 مليون جنيه.. وأول تعليق من العريس

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. استشهاد وإصابة 9 ضباط وجنود في القاهرة

أول صورة من حفل زفاف محمود حجازي ورنا زًروق في أمريكا

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لمنخفض جوي يوناني| خاص

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

موضوعات متعلقة

نفسي أموت هنا.. أخر ما نطق به الحاج المصري على عرفات قبل وفاته

من تصميم بيكهام.. انطلاق مجموعة سيارات "فوروسيري إسنشلز" الأولى من مازيراتي

ترشيحاتنا

بسبب البقشيش.. عامل دليفري أمريكي يبصق على الطعام قبل توصيله

جلسات مساج تقود لواقعة اختطاف وسرقة طبيب بأكتوبر.. والداخلية تضبط المتهمين

هل يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير؟|مفاجأة سارة تنتظر المصريين

في أقل من يوم.. ضبط مرتكبي واقعة إنهاء حياة موظف سابق بسفارة دولة عربية

هونر Honor تزلزل الأسواق بهذا الهاتف .. تفاصيل

دعاء لتفريج الهم بسرعة.. أدركه بـ 6 كلمات نبوية تكشف عنك الغمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد ظهور ضوء غامض على كوكب المشترى.. ايه القصة؟

قطرات الأنف تدمر الذاكرة والتركيز في هذه الحالة.. احترس منها

بجانب دراسته.. أصغر حلاق في مصر يبهر الجميع بمهارته.. فيديو

حنة شيماء.. فتيات يثرن الجدل بتصرف غريب في حفلة التخرج

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشلالية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ