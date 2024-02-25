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رئيس التحرير
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أخبار البلد

توصيات فنية لجودة المحاصيل|«الزراعة» تتابع أعمال البساتين والمشاتل بمحافظة المنيا.. تفاصيل

صدى البلد

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين، مُتابعة أعمال ومزارعي البساتين بمحافظة المنيا.

وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن لجنة من الإدارة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة بمحافظة المنيا، تفقدت أعمال البساتين، ومشاتل الخضر والفاكهة بالمحافظة، لدعم المزارعين، وتقديم التوصيات الفنية لهم، فضلا عن متابعة التراخيص الخاصة بها.

وأشار عطا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين في الحقول، وتقديم كافة سُبل الدعم الفني لهم، وتنفيذ التوصيات الزراعية اللازمة لهم، حسب حالة المحاصيل.

وأضاف رئيس الادارة المركزية للبساتين، أنه تم أيضًا تفقد الأعمال داخل محطة إنتاج الشتلات لمديرية الزراعة بالمنيا، للوقوف على سير العمل، والإنتاج بها.

وزارة الزراعة البساتين محافظة المنيا المحاصيل الزراعية مشاتل الخضر

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