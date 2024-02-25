إيقاف التداول على أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة المصرية

أعلنت البورصة المصرية إيقاف التداول على أسهم 50 شركة مقيدة لمدة 10 دقائق لتخطيها نسبة الهبوط أو الصعود 10% خلال جلسة التداول.

وسجلت البورصة المصرية هبوطا عنيفا بمستهل تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع ليهبط المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 6.77% عند مستوى 27532 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 142 مليار جنيه خلال النصف ساعة الأولى من تعاملات اليوم ليصل إلى مستوى 1.950 تريليون جنيه.

كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 4.5% وهبط مؤشر إيجي إكس 100 الاوسع انتشارات بنسبة 4.95%.