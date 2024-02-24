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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في مصر 24-2-2024

صدى البلد

واصلت أسعار الذهب اليوم، في مصر، الهبوط، اليوم السبت 24-2-2024، بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء تفاصيل صفقة الاستثمار الكبرى حيث خسر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 195 جنيها ليصلح إجمالي ما خسره الجرام على مدار يومين حوالي 300 جنيه.

هبوط أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 3742 جنيها مقابل 4068 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3275 جنيها مقابل 3560 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة  2183 جنيها مقابل 2380 جنيها وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 26200 جنيه مقابل 28480 جنيها.

هبطت أسعار الذهب اليوم في مصر بشكل كبير حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة ليسجل 3275 جنيها مقابل 3560 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 26200 جنيه مقابل 28480 جنيه.

مشروع رأس الحكمة

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة 35 مليار دولار ستحصل عليهم الدولة خلال شهرين.

وأوضح مدبولي، خلال تصريحات، بمؤتمر صحفي، في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدفعة الأولى منهم تبلغ 15 مليار دولار، والثانية تقدر بـ25 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ستحصل على 35%؜ من أرباح المشروع.

وذكر رئيس الوزراء أن "المشروع يتمثل في شراكة بين دولتين تربطهم علاقات ببعضهم البعض، الجانب الإماراتي متمثل في شركة أبو ظبي التنموية القابضة".

وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع رأس الحكمة نحو 170 مليون متر مربع، 40 ألفًا و600 فدان، حسب تصريحات رئيس الوزراء، الذي أضاف أن الصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بمشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة هي أضخم صفقة استثمارية في تاريخ مصر، لافتًا إلى أن تنمية رأس الحكمة تأتي في إطار تنمية مصر.

ووقع كل من وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي، على اتفاقية شراكة استثمارية تخص تطوير منطقة رأس الحكمة.

وكشفت الشركة القابضة الإماراتية، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي عن خطط لاستثمار 35 مليار دولار في جمهورية مصر العربية.

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