حماقي يتألق في أولى حفلاته بجولة أمريكا الشمالية.. صور

حقق الميجا ستار محمد حماقى نجاحا كبيرا فى أولى حفلاته ضمن جولته الغنائية بأمريكا الشمالية والتي أقيمت بمدينة تورنتو الكندية، حيث تخطى الحضور الطاقة الاستيعابية للمسرح مع نفاذ تذاكر الحفل بالكامل قبل موعده بيومين.

وأشعل حماقى الحفل بعدد كبير من أغانيه الشهيرة ذات الايقاعات والتوزيعات المميزة منها " زيها مين" و" لا ملامة" ،" م البداية" ، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي" و" أم الدنيا" .. وغيرها ممن اشاعات البهجة .. بالإضافة الى "أدرنالين " و "قلبي حبك جدا جدا" بالإضافة الى حدث اغنيتين له وهما "لمون نعنان" و"حبيت المقابلة" .. وغيرها ممن اشعلت وصلات الرقص طوال فترة تواجده على خشبة المسرح.

ومن المقرر أن يواصل حماقي جولته بعد ذلك للولايات المتحدة الامريكية حيث يحي حفله فى لوس أنجلوس مساء اليوم الاحد 25 فبراير الجارى ثم حفلا ب نيويورك في الأول من مارس وفى اليوم التالي يتجه للعاصمة واشنطن لإحياء اضخم حفلات جولته الغنائية التي يختتمها بمدينة ديترويت التى تعد أكبر مدن ولاية ميتشجن الامريكية.

وشهد موسم الرياض العديد من الأنشطة الغنائية لحماقي حيث أحيا مؤخرا اضخم حفلات موسم الرياض على مسرح ابو بكر سالم بحضور تخطي الطاقة الاستيعابية للمكان وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

كما حقق نجاحا كبيرا خلال إحيائه لختام الدورة الدورة ال 57 لمهرجان قرطاج الدولى بتونس والذى وصفه الجمهور التونسى عبر مواقع التواصل الإجتماعي ب "حفلة الأحلام " توجه بعده حماقى ل عمان لإحياء حفلا غنائيا ضخما للجمهور الأردني وسط المزيد من أجواء الإثارة.