برلماني: مشروع تعديل قانون جوازات السفر مهم نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية

قال النائب محمد عبدالرحمن راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تعديل أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 والخاص بشأن جوازات السفر، تعديل هام وذلك نظراً للظروف الإقتصادية العالمية وتغيير أسعار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ، جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة تعديلات قانون جوازات السفر.

وقال أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن التعديل هام ، حيث إن وثيقة السفر تهم كل المواطنين لإثبات الهوية والتعامل مع القنصليات والسفارات في الخارج وفقاً للمعايير والاتفاقيات الدولية، وتابع قائلاً: إن الوثيقة تعتمد علي مواد وخامات مستوردة، وكذلك أدوات الطباعة المستوردة.

وأشار " راضي" إلى أنه يجري دائما تعديلات علي الوثيقة بصفة دورية حفاظاً على تأمينها من أي تلاعب فيها ، مؤكداً أن فرض الرسوم يواظب علي استمرارية إصدار الوثيقة بصفة منتظمة مستقبلياً في حالة حدوث أي تغير في أسعار الصرف.