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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ضمن خطط وزارة الثقافة|الأوبرا تُحيي ذكرى رحيل أم كلثوم.. الثلاثاء المقبل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ضمن خطط وزارة الثقافة للاحتفاء بأعلام الموسيقى والغناء تقيم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو احمد عامر فى ذكرى رحيل كوكب الشرق ام كلثوم وذلك في الثامنة مساء الثلاثاء 27 فبراير علي المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج باقة من أجمل أعمال كوكب الشرق منها أمل حياتي ، الأطلال ، حيرت قلبي وفكرونى إلى جانب موسيقي إلى سيدتى .. أداء رحاب عمر .حنان الخولي ، صابرين النجيلي واسماء كمال .

الجدير بالذكر أن دار الأوبرا أعدت مجموعة من الفعاليات خلال شهر فبراير بمناسبة ذكرى رحيل أم كلثوم تأتى بهدف نشر وتقديم التراث الغنائى الضخم لسيدة الغناء العربى ولتعريف الأجيال الجديدة بالتاريخ الفنى لعظماء الموسيقى العربية .

وزارة الثقافة اعلام الموسيقى والغناء دار الاوبرا المصرية الدكتورة لمياء زايد احتفالية فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية المايسترو أحمد عامر

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