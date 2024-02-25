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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نتيناهو يتحدى العالم باجتياح رفح ويرسل وفدا إلى قطر لبحث صفقة التبادل

غزة
غزة

أذاعت فضائية يورونيوز عربية"، لقطات يظهر من خلالها، احتدام المعارك في حي الزيتون بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي القسام وسرايا القدس في وقت قررت حكومة الحرب في تل أبيب إرسال وفد إلى قطر لمواصلة بحث ملف الأسرى والرهائن.

وتقترب الحرب الإسرائيلية غزة من تمام شهرها الخامس ويكثر الحديث عن إتمام بنود صفقة تبادل بين إسرائيل وحماس بحسب مخرجات لقاء باريس، وفي الوقت الذي قرر مجلس الحرب الإسرائيلي إرسال وفد ألى الدوحة يتحدى بنيامين نتنياهو العالم في الاستمرار في وضع خطط اجتياح رفح وعرضها على الحكومة.

وتعد رفح هي الملاذ الأخير لمليون و300 ألف فلسطيني على الأقل أجبروا على النزوح تحت ثقل القوة العسكرية المفرطة والعشوائية منذ اندلاع طوفن الأقصى.

الجيش الإسرائيلي مقاتلي القسام سرايا القدس حكومة الحرب قطر

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