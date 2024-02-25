استشهاد 3أشخاص في هجوم إسرائيلي على الحدود السورية اللبنانية

أفادت شبكة "الميادين" اللبنانية، اليوم الأحد، باستشهاد ثلاثة أشخاص في هجوم إسرائيلي على الحدود السورية اللبنانية.

وحسب التقرير، فقد تعرضت شاحنتان لهجوم في منطقة القصير غربي حمص في سوريا، قرب الحدود مع لبنان.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، عن إسقاط وتدمير 7 طائرات مسيرة في ريفي حماة وإدلب.

وحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”، قالت الوزارة في بيان صادر اليوم، إن قواتها العاملة على اتجاه ريفي حماة وإدلب تمكنت من إسقاط وتدمير سبع طائرات مسيرة لإرهابيين حاولوا الاعتداء على النقاط العسكرية والقرى والبلدات في المناطق المحيطة.