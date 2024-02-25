سفير روسيا بالقاهرة: المهرجان العالمي بسوتشي فرصة للشباب المصري للتعرف على الثقافات المختلفة

أكد السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو، أن بلاده ترحب بمشاركة الشباب المصري في المهرجان العالمي للشباب الدولي، الذي يضم 187 دولة، حيث ستتاح الفرصة للشباب المصري للتعرف والتواصل على الثقافات المختلفة لتلك الشعوب.



وأعرب السفير الروسي - لأعضاء اللجنة المصرية للمهرجان العالمي للشباب قبل السفر إلى روسيا؛ للمشاركة في الدورة الـ 20 للمهرجان - عن ثقته في الشباب المصري وقدرتهم على تقديم صورة طيبة عن بلادهم.. مشيرا إلى تقدير الجانب الروسي للدولة المصرية لدعم مشاركة شباب مصر في مهرجان سوتشي.



وذكر بيان للمركز الثقافي الروسي بالقاهرة، اليوم، أن رئيس اللجنة المهندس أحمد براني استعرض مراحل عمل اللجنة منذ بداية عملها حتى تم اختيار الوفد.. فيما استعرض مساعد وزير الشباب والرياضة الدكتور عبدالله الباطش جهود الوزارة في دعم المشاركة المصرية طبقا لتوجيهات الدولة المصرية والوزير الدكتور أشرف صبحي.



كما تناول رئيس حزب "الجيل" وعضو اللجنة الدكتور ناجي الشهابي، تاريخ المشاركات المصرية في المهرجان العالمي للشباب في روسيا، مؤكدا حرص الشباب طوال العقود المختلفة على المشاركة في إطار علاقات مصرية روسية متميزة.



بدوره.. قدم المتحدث الرسمي للجنة شريف جاد، الشكر للدولة الروسية على تنظيم مهرجان ضخم يضم 187 دولة في تلك الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن هذا العدد من الدول يعبر عن مكانة روسيا الدولية.

